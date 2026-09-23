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Kültür - Sanat Öğretmenler “Tahir ile Zühre”yi sahneleyecek
Kültür - Sanat

Öğretmenler “Tahir ile Zühre”yi sahneleyecek

Yeniakit Publisher
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Öğretmenler "Tahir ile Zühre"yi sahneleyecek

Tebeşir Tiyatro, Türk halk anlatılarının önemli eserlerinden “Tahir ile Zühre”yi tiyatroseverlerle buluşturmaya hazırlanıyor. Oyuncu kadrosunun büyük bölümünü öğretmenlerin oluşturduğu tiyatro grubu, 25 Eylül 2026 Cuma günü Bayrampaşa Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde sahne alacak.

Tebeşir Tiyatro, Türk halk anlatılarının önemli eserlerinden “Tahir ile Zühre”yi tiyatroseverlerle buluşturmaya hazırlanıyor. Oyuncu kadrosunun büyük bölümünü öğretmenlerin oluşturduğu tiyatro grubu, 25 Eylül 2026 Cuma günü Bayrampaşa Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde sahne alacak.
2019 yılında kurulan Tebeşir Tiyatro; öğretmenlerin yanı sıra üniversite öğrencileri, kamu ve özel sektör çalışanlarının da yer aldığı gönüllü bir tiyatro topluluğu olarak çalışmalarını sürdürüyor. İl Millî Eğitim Müdürlüğünün birçok projesinde görev alan topluluk, Erzincan ve Kahramanmaraş depremleri sonrasında yürütülen çalışmalarda da gönüllü olarak görev aldı.
Aşk, sır ve kader sahneye taşınacak

Tebeşir Tiyatro tarafından sahnelenecek “Tahir ile Zühre”, aşk, aile, sır ve kader ekseninde gelişen hikâyesiyle izleyici karşısına çıkacak.
Meddah ve çığırtkan üslubuyla başlayacak oyunda Tahir ve Zühre, aynı evde büyümüş iki genç olarak anlatılıyor. Herkesin kardeş sandığı iki gencin hikâyesindeki büyük sır ise ilerleyen bölümlerde ortaya çıkıyor. Tahir’in aslında ailenin öz evladı olmadığı ve eski kahya Ömer Ağa’nın oğlu olduğu gerçeği, olayların seyrini değiştiriyor.
Zühre, dadısı Dilber ile dertleşerek hayallerini paylaşırken Tahir, sorumsuz ve hovarda tavırlarıyla sahneye çıkıyor. Baba ise çocuklarının evlenme çağına geldiğini düşünerek onları evlendirmeye karar veriyor.
Ancak aile içerisindeki büyük sırın Güllü’ye anlatılmasıyla birlikte olaylar bambaşka bir boyuta taşınıyor. Saklanması gereken sır, Güllü’nün dayanamayarak çevresine anlatmasıyla köşkün her köşesine yayılıyor.
Mizah ve dram bir arada
Oyunda aşk ve dramın yanı sıra mizahi unsurlar da dikkat çekiyor. Hırsızlar, Laz karakteri ve Tuzsuz Deli Bekir gibi tipler, hikâyenin dramatik yapısına renkli ve eğlenceli sahnelerle eşlik ediyor.

Oyunun ilerleyen bölümlerinde baba, Tahir ile Zühre’nin kardeş olmadığını ve evlenmelerinin önünde bir engel bulunmadığını açıklıyor. Yıllarca gerçeği bilmeden yaşayan Tahir ise kendisinden saklanan bu gerçek karşısında büyük bir isyan yaşıyor. Zühre ise yaşananları daha sakin karşılıyor.
Güllü’nün teselli dolu sözleri ve şiirsel anlatımıyla Tahir’in yaşadığı kırgınlık aşılmaya çalışılırken oyun, aşkın, kaderin ve saklanan bir sırrın insan hayatında açabileceği derin izleri izleyiciye aktarıyor.
Oyunun finalinde ise hikâyenin temel duygusunu özetleyen, “Tahir olmak ayıp değil, Zühre olmak da; hatta sevda yüzünden ölmek de ayıp değil” sözleriyle aşkın ve kaderin ağırlığı bir kez daha vurgulanıyor.
25 Eylül’de sahnede
Tebeşir Tiyatro’nun “Tahir ile Zühre” oyunu, 25 Eylül 2026 Cuma günü saat 20.00’de Bayrampaşa Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde tiyatroseverlerle buluşacak.
Öğretmenlerin öncülüğünde farklı meslek ve eğitim gruplarından gönüllü isimleri bir araya getiren Tebeşir Tiyatro, geleneksel anlatı unsurlarını modern sahne anlayışıyla buluşturarak izleyicilere hem düşündüren hem de tebessüm ettiren bir tiyatro akşamı yaşatmayı hedefliyor.

 

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