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Otomotiv
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Yeniakit Publisher
Hepsi 2 milyonun altında: İşte Türkiye'nin en ucuz SUV otomobilleri!

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Hepsi 2 milyonun altında: İşte Türkiye'nin en ucuz SUV otomobilleri!

Türkiye'de otomotiv pazarında SUV modellere olan ilgi artarken, en ucuz modeller de merak konusu oldu.

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Foto - Hepsi 2 milyonun altında: İşte Türkiye'nin en ucuz SUV otomobilleri!

Türkiye pazarında güncel olarak 2 milyon liranın altında satış etiketine sahip 15 farklı SUV modeli, otomobil sahibi olmak isteyenlerin dikkatini çekiyor. İşte 2 milyon TL'nin altına alınabilecek SUV modelleri...

#2
Foto - Hepsi 2 milyonun altında: İşte Türkiye'nin en ucuz SUV otomobilleri!

15- Skoda Kamiq Eylül 2026 fiyatı: 1.962.700 TL

#3
Foto - Hepsi 2 milyonun altında: İşte Türkiye'nin en ucuz SUV otomobilleri!

14- Togg T10X Eylül 2026 fiyatı: 1.909.048 TL

#4
Foto - Hepsi 2 milyonun altında: İşte Türkiye'nin en ucuz SUV otomobilleri!

13- Nissan Juke Eylül 2026 fiyatı: 1.899.000 TL

#5
Foto - Hepsi 2 milyonun altında: İşte Türkiye'nin en ucuz SUV otomobilleri!

12- Opel Frontera Elektrik Eylül 2026 fiyatı: 1.895.000 TL

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Foto - Hepsi 2 milyonun altında: İşte Türkiye'nin en ucuz SUV otomobilleri!

11- KIA XCeed Eylül 2026 fiyatı: 1.895.000 TL

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Foto - Hepsi 2 milyonun altında: İşte Türkiye'nin en ucuz SUV otomobilleri!

10- FIAT Egea Cross Eylül 2026 fiyatı: 1.890.900 TL

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Foto - Hepsi 2 milyonun altında: İşte Türkiye'nin en ucuz SUV otomobilleri!

9- Renault Duster Eylül 2026 fiyatı: 1.865.000 TL

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Foto - Hepsi 2 milyonun altında: İşte Türkiye'nin en ucuz SUV otomobilleri!

8- Citroen e-C3 Aircross Eylül 2026 fiyatı: 1.855.000 TL

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Foto - Hepsi 2 milyonun altında: İşte Türkiye'nin en ucuz SUV otomobilleri!

7- Kia Stonic Eylül 2026 fiyatı: 1.830.000 TL

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Foto - Hepsi 2 milyonun altında: İşte Türkiye'nin en ucuz SUV otomobilleri!

6- Opel Mokka Eylül 2026 fiyatı: 1.800.000 TL

#12
Foto - Hepsi 2 milyonun altında: İşte Türkiye'nin en ucuz SUV otomobilleri!

5- Dacia Sandero Stepway Eylül 2026 fiyatı: 1.786.000 TL

#13
Foto - Hepsi 2 milyonun altında: İşte Türkiye'nin en ucuz SUV otomobilleri!

4- Dacia Jogger Eylül 2026 fiyatı: 1.730.000 TL

#14
Foto - Hepsi 2 milyonun altında: İşte Türkiye'nin en ucuz SUV otomobilleri!

3- Kia EV2 Eylül 2026 fiyatı: 1.649.000 TL

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Foto - Hepsi 2 milyonun altında: İşte Türkiye'nin en ucuz SUV otomobilleri!

2- Hyundai Bayon Eylül 2026 fiyatı: 1.625.000 TL

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Foto - Hepsi 2 milyonun altında: İşte Türkiye'nin en ucuz SUV otomobilleri!

1- Hyundai INSTER Eylül 2026 fiyatı: 1.490.000 TL

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