Hepsi 2 milyonun altında: İşte Türkiye'nin en ucuz SUV otomobilleri!
Türkiye'de otomotiv pazarında SUV modellere olan ilgi artarken, en ucuz modeller de merak konusu oldu.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Türkiye'de otomotiv pazarında SUV modellere olan ilgi artarken, en ucuz modeller de merak konusu oldu.
Türkiye pazarında güncel olarak 2 milyon liranın altında satış etiketine sahip 15 farklı SUV modeli, otomobil sahibi olmak isteyenlerin dikkatini çekiyor. İşte 2 milyon TL'nin altına alınabilecek SUV modelleri...
15- Skoda Kamiq Eylül 2026 fiyatı: 1.962.700 TL
14- Togg T10X Eylül 2026 fiyatı: 1.909.048 TL
13- Nissan Juke Eylül 2026 fiyatı: 1.899.000 TL
12- Opel Frontera Elektrik Eylül 2026 fiyatı: 1.895.000 TL
11- KIA XCeed Eylül 2026 fiyatı: 1.895.000 TL
10- FIAT Egea Cross Eylül 2026 fiyatı: 1.890.900 TL
9- Renault Duster Eylül 2026 fiyatı: 1.865.000 TL
8- Citroen e-C3 Aircross Eylül 2026 fiyatı: 1.855.000 TL
7- Kia Stonic Eylül 2026 fiyatı: 1.830.000 TL
6- Opel Mokka Eylül 2026 fiyatı: 1.800.000 TL
5- Dacia Sandero Stepway Eylül 2026 fiyatı: 1.786.000 TL
4- Dacia Jogger Eylül 2026 fiyatı: 1.730.000 TL
3- Kia EV2 Eylül 2026 fiyatı: 1.649.000 TL
2- Hyundai Bayon Eylül 2026 fiyatı: 1.625.000 TL
1- Hyundai INSTER Eylül 2026 fiyatı: 1.490.000 TL
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