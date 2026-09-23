6 maçta 5 kez beyaz nokta gösterildi! İşte ligin penaltı şampiyonu

Trendyol Süper Lig’de geride kalan 6 haftada hakemler 19 kez penaltı kararı verdi. Kullanılan penaltıların 14’ü golle sonuçlanırken, 5’inden ise gol çıkmadı. Lehine en fazla penaltı verilen takım Göztepe oldu. İzmir ekibi 5 kez penaltı noktasına giderken, bunların 3’ünü gole çevirdi. Göztepe’yi 3 penaltıyla Başakşehir takip etti. Samsunspor, Fenerbahçe ve Beşiktaş 2’şer kez penaltı kullanırken, Amed Sportif Faaliyetler, Kasımpaşa, Çaykur Rizespor, Galatasaray ve Trabzonspor birer kez penaltı kazandı.