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6 maçta 5 kez beyaz nokta gösterildi! İşte ligin penaltı şampiyonu

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IHA Giriş Tarihi:

6 maçta 5 kez beyaz nokta gösterildi! İşte ligin penaltı şampiyonu

Trendyol Süper Lig’de geride kalan 6 haftada hakemler 19 kez penaltı kararı verdi. Kullanılan penaltıların 14’ü golle sonuçlanırken, 5’inden ise gol çıkmadı. Lehine en fazla penaltı verilen takım Göztepe oldu. İzmir ekibi 5 kez penaltı noktasına giderken, bunların 3’ünü gole çevirdi. Göztepe’yi 3 penaltıyla Başakşehir takip etti. Samsunspor, Fenerbahçe ve Beşiktaş 2’şer kez penaltı kullanırken, Amed Sportif Faaliyetler, Kasımpaşa, Çaykur Rizespor, Galatasaray ve Trabzonspor birer kez penaltı kazandı.

#1
Foto - 6 maçta 5 kez beyaz nokta gösterildi! İşte ligin penaltı şampiyonu

Göztepe ve Başakşehir beyaz noktadan 3’er gol buldu Penaltılardan en çok skor bulan takımlar Göztepe ve Başakşehir oldu. Göztepe, kullandığı 5 penaltının 3’ünü gole çevirdi. Başakşehir ise 3 kez penaltı noktasına gidip tamamında ağları buldu. Ayrıca, beyaz noktadan 2’şer kez fileleri sarsan Göztepe’den Juan ile Başakşehir’den Eldor Shomurodov da penaltı gollerinde zirvede yer alıyor.

#2
Foto - 6 maçta 5 kez beyaz nokta gösterildi! İşte ligin penaltı şampiyonu

Aleyhine penaltıda zirvede 3 takım var Geride kalan haftalarda Trabzonspor, Gençlerbirliği ve Göztepe aleyhine 3’er kez penaltı çalındı. Konyaspor ve Gaziantep FK’nın rakiplerine 2’şer kez penaltı verildi. Çaykur Rizespor, Galatasaray, Eyüpspor, Alanyaspor, Amed Sportif Faaliyetler ve Çorum FK aleyhine de 1’er kez penaltı kararı çıktı.

#3
Foto - 6 maçta 5 kez beyaz nokta gösterildi! İşte ligin penaltı şampiyonu

6 haftada aleyhine penaltı çalınmayan takımlar Beşiktaş, Kocaelispor, Fenerbahçe, Kasımpaşa, Başakşehir, Erzurumspor FK ve Samsunspor oldu.

#4
Foto - 6 maçta 5 kez beyaz nokta gösterildi! İşte ligin penaltı şampiyonu

8 takım henüz penaltı kullanmadı Ligde 8 takıma ise lehine henüz penaltı verilmedi. Kocaelispor, Alanyaspor, Gaziantep FK, Çorum FK, Gençlerbirliği, Erzurumspor FK, Konyaspor ve Eyüpspor henüz beyaz noktaya gitmedi.

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