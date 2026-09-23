  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Chris Gaunt'tan çok konuşulacak sözler: Türkiye'yi diğer ülkelere kaptırmamalıyız Apple İphone kullanıcılarına para ödeyecek: İşte nedeni! İçi mineral dolu şifalı su, Toros Dağı'nın eteğinde.. Ne eklem ağrısı ne deri hastalığı kalıyor! Onun için geliyorlar Trump’tan yapay zeka için yeni isim: Artık ‘süper zeka’ denilecekmiş Mora'dan Gazze'ye Yunanistan ve İsrail'in kanlı tarihi Dusan Vlahovic'ten şok haber dün gelmişti! Beşiktaşlıları rahatlatan haber tez geldi! Rekabet Kurulu’nun açtığı soruşturma uzlaşmayla sonuçlandı! Garanti BBVA’ya 1,5 milyarlık ceza OECD raporunda Türkiye tahminleri! Ekonomi büyüyecek enflasyon düşecek
Spor
5
Yeniakit Publisher
Ortalığı ayağa kaldırmıştı: Okan Buruk 'dingil' demişti! Türkiye maçına atandı

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Ortalığı ayağa kaldırmıştı: Okan Buruk 'dingil' demişti! Türkiye maçına atandı

Türkiye - Fransa maçının VAR hakemi Alman hakem Christian Dingert oldu.

#1
Foto - Ortalığı ayağa kaldırmıştı: Okan Buruk 'dingil' demişti! Türkiye maçına atandı

Akıllara Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk'un Sporting Lizbon maçı sonrasında Dingert için 'dingil' dediği ifadeler gündeme geldi.

#2
Foto - Ortalığı ayağa kaldırmıştı: Okan Buruk 'dingil' demişti! Türkiye maçına atandı

UEFA Uluslar Ligi'nde 2026-2027 sezonu, yarın oynanacak maçlarla başlayacak. Türkiye'nin Fransa ile karşılaşacağı maçın VAR hakemi de açıklandı. Türkiye-Fransa maçının orta hakemi ise Felix Zwayer oldu.

#3
Foto - Ortalığı ayağa kaldırmıştı: Okan Buruk 'dingil' demişti! Türkiye maçına atandı

Türkiye - Fransa maçının VAR hakemi Alman hakem Christian Dingert oldu. VAR hakeminin açıklanmasının ardından Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk'un daha önce Dingert için söyledikleri akıllara geldi. İşte Okan Buruk'un o açıklaması:

#4
Foto - Ortalığı ayağa kaldırmıştı: Okan Buruk 'dingil' demişti! Türkiye maçına atandı

-Dingert, yani dingil de dediler ama Dingert diyoruz biz. Ben olsam o Alman hakemin, hakemlik hayatını bitiririm.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türkiye bunu da gördü! Ekrem hırsızlığını övünerek anlattı
Gündem

Türkiye bunu da gördü! Ekrem hırsızlığını övünerek anlattı

Kurduğu hırsızlık düzeni ile İstanbul’u soyduğu ortaya çıkınca suç örgütü lideri olarak yargılandığı davada hakkında binlerce yıl ceza isten..
Yeni Akit Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Murat Alan Erdoğan'ın tarihi konuşmasını yorumladı: Karanlığa mum yakan tek lider!
Gündem

Yeni Akit Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Murat Alan Erdoğan'ın tarihi konuşmasını yorumladı: Karanlığa mum yakan tek lider!

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda tüm dünyanın soluğunu tutarak takip ettiği tarihi konuşmaya imza atan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğa..
Muhalif Bahar Feyzan'dan itiraf gibi itiraf! "Erdoğan bitti diyenlere kötü haberim var, o yeniden başlıyor!"
Gündem

Muhalif Bahar Feyzan'dan itiraf gibi itiraf! "Erdoğan bitti diyenlere kötü haberim var, o yeniden başlıyor!"

Türkiye'deki kısır siyasi tartışmalarla Başkan Erdoğan'ı hedef alıp "devri kapandı" masalı anlatan muhalif kesimlere, kendi saflarından gele..
ABD Başkanı Trump, BM Genel Kurulu'nda konuştu: Türkiye, Gazze'de yapması gerekeni yaptı ve çok cömertti
Dünya

ABD Başkanı Trump, BM Genel Kurulu'nda konuştu: Türkiye, Gazze'de yapması gerekeni yaptı ve çok cömertti

BM Genel Kurulu'nda açıklamalarda bulunan Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, "Türkiye, Kazakistan, Suudi Arabistan ve bir sür..
New York borsasının kafası karışık!
Ekonomi

New York borsasının kafası karışık!

Amerika Birleşik Devletleri'nde işlem gören New York borsası karışık seyirle kapandı.

Trump'tan Erdoğan'a kürsüden o sözler! "O sert bir adam, onunla uğraşamazsınız!"
Gündem

Trump'tan Erdoğan'a kürsüden o sözler! "O sert bir adam, onunla uğraşamazsınız!"

ABD Başkanı Donald Trump, Körfez ülkeleriyle gerçekleştirdiği kritik İran savaşı zirvesinde Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip E..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23