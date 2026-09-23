Ortalığı ayağa kaldırmıştı: Okan Buruk 'dingil' demişti! Türkiye maçına atandı
Türkiye - Fransa maçının VAR hakemi Alman hakem Christian Dingert oldu.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Türkiye - Fransa maçının VAR hakemi Alman hakem Christian Dingert oldu.
Akıllara Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk'un Sporting Lizbon maçı sonrasında Dingert için 'dingil' dediği ifadeler gündeme geldi.
UEFA Uluslar Ligi'nde 2026-2027 sezonu, yarın oynanacak maçlarla başlayacak. Türkiye'nin Fransa ile karşılaşacağı maçın VAR hakemi de açıklandı. Türkiye-Fransa maçının orta hakemi ise Felix Zwayer oldu.
Türkiye - Fransa maçının VAR hakemi Alman hakem Christian Dingert oldu. VAR hakeminin açıklanmasının ardından Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk'un daha önce Dingert için söyledikleri akıllara geldi. İşte Okan Buruk'un o açıklaması:
-Dingert, yani dingil de dediler ama Dingert diyoruz biz. Ben olsam o Alman hakemin, hakemlik hayatını bitiririm.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23