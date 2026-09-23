Bu hizmetler ücretsiz olacak: Redmi Note 17 serisi satışta

REDMİ TİTAN YAPISI İLE GÜÇLENDİRİLMİŞ DONANIM: Redmi Note 17 Pro Max 5G ve Redmi Note 17 Pro 5G, güçlendirilmiş donanım mimarisi Redmi Titan Yapısı ile geliyor. Her iki model de IP66 ve IP68 korumasının yanı sıra iki metre derinlikte 72 saatlik suya dayanıklılık testini geçti. Seride ilk kez sunulan Su Altı Modu, su altında fotoğraf ve video çekimine olanak tanırken, Wet Touch Technology 2.0 su, yağ, köpük ve ter gibi etkenlere karşı dokunmatik hassasiyeti korumaya yardımcı oluyor. SGS Sertifikası ile desteklenen Pro modeller, 3 metreye kadar yükseklikten granit yüzeye düşme testlerine dayanacak şekilde geliştirildi. Corning Gorilla Glass Victus 2 de düşme ve çizilmelere karşı dayanıklılığı artırıyor. Redmi Note 17 serisi, yeniden tasarlanan kamera modülü, düz ekranı, yuvarlatılmış köşeleri ve çift dokulu arka paneliyle daha modern bir tasarım sunuyor. Redmi Note 17 Pro Max 5G'nin özel bulut pembesi rengi, UV ışığı altında bulut beyazından sıcak pembe-turuncu tonlara dönüşen fotokromik arka kapak tasarımıyla dikkati çekiyor. Redmi Note 17 Pro 5G ise saten turuncu ve gök mavisi renk seçenekleriyle sunuluyor. Pro modeller 6,83 inç, Redmi Note 17 5G ve Redmi Note 17 ise 6,99 inç ekranla geldi. Redmi Note 17 Pro Max 5G ve Redmi Note 17 Pro 5G, 3500 nite kadar maksimum parlaklık, 1,5K çözünürlük ve 3200 hertz anlık dokunmatik örnekleme hızı sunuyor.