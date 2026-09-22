Danışmanlarına iletti: Trump’tan bomba İran kararı

CNN'in konuya yakın bir ABD'li yetkiliye dayandırdığı haberine göre Trump, danışmanlarına "koşulların uygun olması" durumunda, İranlı yetkililer ile BM Genel Kurul toplantıları kapsamında görüşmek istediğini söyledi.

Yetkili, bu tarz bir toplantının, Trump'ın baş danışmanları ile İranlı yetkililer arasında da olabileceğini ancak şu anda planlanan bir toplantı olmadığını iddia etti.

Söz konusu yetkili, İranlı yetkililerin, bu tarz bir toplantıya açık olup olmadığı konusunda da bilgi vermedi.