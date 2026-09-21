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İbrahim Saraçoğlu tarifini verdi: Diz ağrısı kesilmez ise bu adımların dahil olması halinde aniden değişecek Alevi-Bektaşi Danışma Kurulu ilk toplantısını Bakan Ersoy başkanlığında gerçekleştirdi İslam coğrafyası Türkiye’nin izinde! Bu da Suudi Arabistan’ın yerli otosu Girne gemi kazasının öğrettikleri: Sigorta yaptırmadan uluslararası yolculuğa çıkmayın Güzelliği gerçekliğini sorgulatıyor! İşte Türkiye'de olduğuna inanamayacağınız 7 doğa harikası Sierra Leone'den flaş Rafael Leao çıkışı: 'U21 takımı oyuncusu'nu kim bilebilir ki... Meselenin hukuki boyutu konuşulmuyor: Kontrolden çıkan yapay zeka sahibinde yakar Emekli albay Eray Güçlüer'den çarpıcı itiraf: Eğer konuşsaydı, daha pek çok şeyi bilebilirdik
Kültür Sanat
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Alevi-Bektaşi Danışma Kurulu ilk toplantısını Bakan Ersoy başkanlığında gerçekleştirdi

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Alevi-Bektaşi Danışma Kurulu ilk toplantısını Bakan Ersoy başkanlığında gerçekleştirdi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı Danışma Kurulunun ilk toplantısına başkanlık etti. Kurul üyelerinin tecrübesinin ve sahaya ilişkin bilgisinin çalışmalara yol göstereceğini belirten Ersoy, “Bizim sorumluluğumuz, vatandaşlarımızın taleplerini doğrudan dinlemek, her birini dikkatle değerlendirmek ve hizmetlerimize yansıtmaktır.” dedi.

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Foto - Alevi-Bektaşi Danışma Kurulu ilk toplantısını Bakan Ersoy başkanlığında gerçekleştirdi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı Danışma Kurulunun ilk toplantısına başkanlık etti. Kurul üyelerinin tecrübesinin ve sahaya ilişkin bilgisinin çalışmalara yol göstereceğini belirten Ersoy, “Bizim sorumluluğumuz, vatandaşlarımızın taleplerini doğrudan dinlemek, her birini dikkatle değerlendirmek ve hizmetlerimize yansıtmaktır.” dedi.

#2
Foto - Alevi-Bektaşi Danışma Kurulu ilk toplantısını Bakan Ersoy başkanlığında gerçekleştirdi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı Danışma Kurulunun ilk toplantısında kurul üyeleri ve kanaat önderleriyle bir araya geldi. Toplantıya Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanı Esma Ersin de katıldı.

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Foto - Alevi-Bektaşi Danışma Kurulu ilk toplantısını Bakan Ersoy başkanlığında gerçekleştirdi

Toplantıda konuşan Ersoy, Alevilik-Bektaşilik yolunda hizmetleri, bilgi birikimleri ve çalışmalarıyla katkı sunan kurul üyelerini tebrik ederek görevlerinin hayırlı olmasını diledi. Masa etrafında buluşan her bir üyenin tecrübesini, sahaya ilişkin bilgisini ve önerilerini önemsediklerini vurgulayan Ersoy, bu katkıların Başkanlığın çalışmalarına yol göstereceğini ve Alevi-Bektaşi vatandaşlarla kurulan gönül bağını güçlendireceğini ifade etti. “Her vatandaşımızın kendisini dinlenmiş, anlaşılmış ve değerli hissetmesini önemsiyoruz” Kasım 2022’de kurulan Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığının, kuruluşundan bu yana vatandaşlarla doğrudan temas kurarak cemevlerinin ihtiyaçlarına yönelik çalışmalar yürüttüğünü hatırlatan Ersoy, Başkanlığın yurt içinde ve yurt dışında Alevi-Bektaşi kültürünün araştırılması, yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılması için bilimsel ve kültürel faaliyetlere katkı sunduğunu belirtti.

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Foto - Alevi-Bektaşi Danışma Kurulu ilk toplantısını Bakan Ersoy başkanlığında gerçekleştirdi

Hünkâr Hacı Bektaş Veli’nin gönül dünyasından ilham alan bir anlayışla çalıştıklarını dile getiren Ersoy, şunları söyledi: “Yetmiş iki millete bir nazarla bakmayı esas kabul eden bir anlayışla çalışıyoruz. Her vatandaşımızın kendisini dinlenmiş, anlaşılmış ve değerli hissetmesini önemsiyoruz. Bu anlayışın hizmetlerimize yansımasında Danışma Kurulumuzun önemli bir sorumluluk üstleneceğine inanıyorum. Sizlerin birikimi ve rehberliği, ihtiyaçları daha iyi anlamamıza, önceliklerimizi doğru belirlememize ve çalışmalarımızı geliştirmemize katkı sağlayacaktır.” “Bu mirasa hizmet etmek, onun taşıyıcılarını dinlemeyi gerektirir” Alevi-Bektaşi inancı ve geleneğinin, bu toprakların köklü manevi ve kültürel mirasının ayrılmaz bir parçası olduğunu vurgulayan Ersoy, bu mirasa hizmet etmenin onun taşıyıcılarını dinlemeyi, hassasiyetlerini anlamayı ve kuşaktan kuşağa aktarılan birikime özenle yaklaşmayı gerektirdiğini söyledi. Vatandaşların taleplerinin hizmetlere yansıtılmasının temel sorumlulukları olduğunu belirten Ersoy, “Danışma Kurulumuzu da bu sorumluluğu yerine getirmemize katkı sunacak kıymetli bir istişare zemini olarak görüyoruz.” diye konuştu. Bakanlığın desteği sürecek Kurul üyelerinin her birinin görüş ve önerisinin değerli olduğunu ifade eden Ersoy, “İstişaremizin hizmete dönüşmesi, hepimizin ortak gayesidir.” dedi. Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak Başkanlığın çalışmalarına bugüne kadar verilen desteği sürdüreceklerini kaydeden Ersoy, kurul üyeleriyle yakın iletişim, karşılıklı güven ve iş birliği içinde çalışmaya devam edeceklerini bildirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da her fırsatta hatırlattığı Hünkâr Hacı Bektaş Veli’nin “Bir olalım, iri olalım, diri olalım” çağrısının kendilerine rehberlik ettiğini belirten Ersoy, muhabbeti büyütmek ve kardeşliği güçlendirmek için birlikte gayret göstereceklerini söyledi. Ersoy, üstlendikleri görev ve sunacakları katkılar dolayısıyla kurul üyelerine teşekkür ederek toplantının hayırlı ve verimli olması temennisinde bulundu.

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