Alevi-Bektaşi Danışma Kurulu ilk toplantısını Bakan Ersoy başkanlığında gerçekleştirdi

Hünkâr Hacı Bektaş Veli’nin gönül dünyasından ilham alan bir anlayışla çalıştıklarını dile getiren Ersoy, şunları söyledi: “Yetmiş iki millete bir nazarla bakmayı esas kabul eden bir anlayışla çalışıyoruz. Her vatandaşımızın kendisini dinlenmiş, anlaşılmış ve değerli hissetmesini önemsiyoruz. Bu anlayışın hizmetlerimize yansımasında Danışma Kurulumuzun önemli bir sorumluluk üstleneceğine inanıyorum. Sizlerin birikimi ve rehberliği, ihtiyaçları daha iyi anlamamıza, önceliklerimizi doğru belirlememize ve çalışmalarımızı geliştirmemize katkı sağlayacaktır.” “Bu mirasa hizmet etmek, onun taşıyıcılarını dinlemeyi gerektirir” Alevi-Bektaşi inancı ve geleneğinin, bu toprakların köklü manevi ve kültürel mirasının ayrılmaz bir parçası olduğunu vurgulayan Ersoy, bu mirasa hizmet etmenin onun taşıyıcılarını dinlemeyi, hassasiyetlerini anlamayı ve kuşaktan kuşağa aktarılan birikime özenle yaklaşmayı gerektirdiğini söyledi. Vatandaşların taleplerinin hizmetlere yansıtılmasının temel sorumlulukları olduğunu belirten Ersoy, “Danışma Kurulumuzu da bu sorumluluğu yerine getirmemize katkı sunacak kıymetli bir istişare zemini olarak görüyoruz.” diye konuştu. Bakanlığın desteği sürecek Kurul üyelerinin her birinin görüş ve önerisinin değerli olduğunu ifade eden Ersoy, “İstişaremizin hizmete dönüşmesi, hepimizin ortak gayesidir.” dedi. Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak Başkanlığın çalışmalarına bugüne kadar verilen desteği sürdüreceklerini kaydeden Ersoy, kurul üyeleriyle yakın iletişim, karşılıklı güven ve iş birliği içinde çalışmaya devam edeceklerini bildirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da her fırsatta hatırlattığı Hünkâr Hacı Bektaş Veli’nin “Bir olalım, iri olalım, diri olalım” çağrısının kendilerine rehberlik ettiğini belirten Ersoy, muhabbeti büyütmek ve kardeşliği güçlendirmek için birlikte gayret göstereceklerini söyledi. Ersoy, üstlendikleri görev ve sunacakları katkılar dolayısıyla kurul üyelerine teşekkür ederek toplantının hayırlı ve verimli olması temennisinde bulundu.