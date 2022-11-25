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Yerel Öğretmeni darbeden 2 öğrenci yakını gözaltına alındı
Yerel

Öğretmeni darbeden 2 öğrenci yakını gözaltına alındı

Samsun'un Çarşamba'da bir öğretmeni darbettiği iddiasıyla 2 öğrenci yakını gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2022-11-25 14:51:00 -
Öğretmeni darbeden 2 öğrenci yakını gözaltına alındı

İddiaya göre, Atatürk Ortaokulunda öğrenim gören bir öğrenci, dün akşam eve gittiğinde ailesine, okuldaki öğretmenlerinden Murat Atay'ın kendisine tokat attığını söyledi.

Bunun üzerine okula giden velisi E.Ç. ve çocuğun ağabeyi F.Ç, okul bahçesinde Atay ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine E.Ç. ve F.Ç, Atay'ı darbetti.

İhbar üzerine okula giden Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri E.Ç. ve F.Ç'yi gözaltına aldı.

Atay ise Çarşamba Devlet Hastanesine giderek sağlık raporu aldı.

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