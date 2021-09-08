Koronavirüs ile mücadele tüm hızıyla sürüyor. Salgın gölgesinde yüz yüze eğitim başladı. Okullarda vaka çıkması durumunda nelerin yapılacağı ise merak ediliyor. Peki, öğretmen korona olursa ne yapılacak?

Öğretmen korona olursa tüm sınıf ve aileler karantinaya mı alınacak?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ve Sağlık Bakanlığı iş birliğinde hazırlanan "Okullarda Kovid-19 Pozitif Vaka Çıkması Durumunda Yapılması Gereken Uygulamalar Rehberi” geçtiğimiz günlerde yayımlandı. Rehberde yer alan bilgiler doğrultusunda velilerden gelen sorular cevaplandırıldı.

Soru: Sınıfta ders veren öğretmende Kovid-19 pozitif vaka saptandı. Ne yapmalıyız?

Cevap: Pozitif vaka olan öğretmen sağlık kuruluşunun takibinde olur ve okulda eğitime devam etmez. Bu sınıftaki öğrenciler temaslı kabul edilir ve okula devam eder. Diğer öğretmenler temaslı kabul edilir ve çalışmaya devam eder. Temaslı öğretmenler ve pozitif öğretmenin derse girdiği sınıftaki öğrencilerin, okul girişinde 14 gün boyunca, günde en az iki kez semptom sorgulaması yapılarak ateş ölçümleri gerçekleştirilir ve bunlar kayıt altına alınır. Semptom gösteren veya yüksek ateşi tespit edilenler sağlık kuruluşuna yönlendirilir. Sağlık kuruluşunun değerlendirmesine göre bu kişiler okula devam eder veya vaka olarak kabul edilir.