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Eğitim Öğretmen ataması ne zaman? 15 bin öğretmen ataması boş kontenjanlar
Eğitim

Öğretmen ataması ne zaman? 15 bin öğretmen ataması boş kontenjanlar

Öğretmen ataması tarihler| Öğretmenlerin merakla beklediği atama kararı açıklandı. Peki, öğretmen atamaları ne zaman? Öğretmen atamaları boş kontenjanlar açıklandı mı?

Yeniakit Publisher
2021-09-09 08:31:00 -
Öğretmen ataması ne zaman? 15 bin öğretmen ataması boş kontenjanlar

6 Eylül 2021’de tüm kademelerde yüz yüze eğitim başladı. Salgın sebebiyle sınıfların seyrekleştirilmesi gibi konular sık sık gündeme gelirken binlerce öğretmen, 2021’de atama yapılıp yapılmayacağını merak ediyordu. Konu hakkında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan açıklama geldi.

Öğretmen ataması ne zaman? 15 bin öğretmen ataması boş kontenjanlar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından “Buradan öğretmenlerimize ve tüm eğitim camiamıza çok önemli bir müjde vermek istiyorum. Türkiye'nin geleceğine yatırım yapmaya devam ediyoruz. Çocuklarımızın daha kaliteli eğitim almasını sağlamak için 15 bin yeni öğretmen ataması daha yapacağız. Hayırlı olsun" açıklamasında bulundu.

Konu hakkında şimdilik detaylar belli değil. Öğretmen atamalarına ilişkin detaylar paylaşıldığında haberlerimizde yer vereceğiz.

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