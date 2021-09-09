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Eğitim Öğretmen adaylarına müjde! Yeni çözüm bulundu
Eğitim

Öğretmen adaylarına müjde! Yeni çözüm bulundu

MEB, "pedagojik formasyon programı/pedagojik formasyon eğitimi" sertifikası programını tamamlayanların öğretmenliğe başvuru hakkını iptal etmişti. YÖK, pedagojik formasyon programlarının yeniden başlatılacağını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-09-09 15:58:00 -
Öğretmen adaylarına müjde! Yeni çözüm bulundu

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB), 29 Haziran 2020 tarihli Talim ve Terbiye Kurulu kararı ile pedagojik formasyon programı/pedagojik formasyon eğitimi sertifikası programını başarıyla tamamlayanların öğretmenliğe başvuru hakkını iptal etmişti.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) 2021-2022 akademik yılından itibaren Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programlarının yeniden başlatılacağını duyurdu.

YÖK'ten yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Yükseköğretim Kurulu ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan 'Eğitimde İş Birliği Protokolü' güncellenmekte olup, 2021-2022 eğitim öğretim yılından itibaren 'Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı', ilgili usul ve esaslar çerçevesinde yeniden başlatılacaktır.

Önümüzdeki günlerde Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı ile ilgili ayrıntılı bir açıklama yapılacaktır"

Pedagojik formasyon sorunu

Millî Eğitim Bakanlığı, 29 Haziran 2020 tarihli Talim ve Terbiye Kurulu kararı ile pedagojik formasyon programı/pedagojik formasyon eğitimi sertifikası programını başarıyla tamamlayanların öğretmenliğe başvuru hakkını iptal etmiş; Bakanlık ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) iş birliği ile açılacak olan öğretmenlik meslek bilgisi tezsiz yüksek lisans programını başarı ile tamamlama koşulu getirmişti. Ancak, kararın üzerinden 15 ay geçmesine rağmen hiçbir yükseköğretim kurumunda öğretmenlik meslek bilgisi tezsiz yüksek lisans programı açılmamıştı.

Bunun üzerine Talim ve Terbiye Kurulu, oluşacak mağduriyetleri önlemek üzere toplanarak kararı "Bakanlık ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) iş birliği ile açılan/açılacak olan öğretmenlik meslek bilgisi tezsiz yüksek lisans programı ya da pedagojik formasyon eğitimi sertifikası programını başarıyla tamamlayanların öğretmenliğe başvuru yapabilecekleri" şekilde genişletmişti.

Kaynak: ANKA

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