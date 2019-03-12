0553 313 94 23

Öğrencilerinden Harmancı'ya destek: Hocamızı geri is-ti-yo-ruz

Cinsel taciz hükümlüsünün şikayetiyle mesleğinden edilen Felsefe öğretmeni Ercan Harmancı’nın göreve yeniden dönmesi gerektiğini ifade eden Konya Ayşe Kemal İnanç Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, Harmancı’nın öğretmenliğe dönmesi için imza kampanyası başlattı. İnternet üzerinden başlatılan kampanyada imza verenlerin sayısı 500’ü geçti.

12 Mart 2019 Salı 10:14
Öğrencilerinden Harmancı'ya destek: Hocamızı geri is-ti-yo-ruz

 Mustafa Durmaz  İstanbul 

Beden eğitimi derslerinde kız öğrencilere eşofmanın zorunlu tutulmasına tepki gösterdiği için çamur medyası tarafından hedef gösterilen ve işinden olan Felsefe öğretmeni Ercan Harmancı’ya destek çığ gibi büyüyor. Kur’an okumak, namaz kılmak ve Allah’ın emrettiği şekilde örtünmek yönünde öğrencilere ilaç mahiyetinde tavsiyelerde bulunan Ercan Harmancı’nın mesleğine yeniden dönmesi için imza kampanyası başlatıldı.

İmza kampanyasına destek büyüyor

Cinsel taciz başta olmak üzere hırsızlık, gasp, yağma, cumhurbaşkanına hakaret gibi 9 suçtan hüküm giyen ve 30.5 yıl hapis cezasına çarptırılan Melih Gürler isimli bir mahkumun şikayetiyle zulme uğrayan Felsefe öğretmeni Ercan Harmancı’nın mesleğine geri dönmesi için çeşitli kampanyalar düzenleniyor. Türkiye ve Dünya’nın ilk imza kampanyası platformlarından imzakampanyam.com’da Ercan Harmancı’nın göreve yeniden başlamasına destek verenlerin sayısı 500’ü aştı. “Hocamız, medya saldırısına uğradı ve bizzat öğrencisi olarak hiçbir şekilde yanlış hareket söz veya davranışını görmedim.” ,”Hocamızın kötü bir niyeti yoktu. Okulumuza geri dönsün. İslam’ı yaymaya çalışmak suç mu?” gibi yüzlerce kullanıcının destek mesajlarının yer aldığı kampanyanın büyük bir hızla devam edeceği ifade edildi.

Veliler: Ercan Hoca’dan Allah razı olsun

Bir sapığın şikayetiyle mesleğinden edilen dindar öğretmenin okula geri dönmesini isteyen yüzlerce öğrenci velisi dilekçe verdi. Laikçi zorbalara boyun eğip Harmancı’yı meslekten ihraç eden MEB’i dilekçe yağmuruna tutan velilerden Ali Kıran, “Okulumuzun ve kızımızın değer verdiği Ercan Harmancı imam hatibe çocuklarını gönderen biz velilerin hassasiyetlerini dile getirecek şekilde beden eğitimin ya seçmeli olmasını ya da velilerin şikayetlerini göz önünde bulundurarak uygun şekilde düzenlenmesini dile getirmiştir. Öğretmenimiz hak etmediği bir ceza ile mesleğinden olmuştur. Hocamızın mesleğine ve okuluna dönmesini istiyoruz” ifadelerini kullandı. Bir başka veli Melahat Pire’nin dilekçesinde ise, “Okulumuz öğretmeni olan Ercan Harmancı’ya medya tarafından asla hak etmediği şekilde iftira atılarak medyada linç edilmiştir. Bu haksızlıkları asla hak etmediğini düşünüyorum. Mesleğine geri dönmesini istiyorum” ifadeleri yer aldı.

Ayhan Koç isimli veli ise şunları söyledi: “Okulumuzun misyon ve vizyonuna uygun şekilde öğrencilerin hem dünyası hem ahireti için çalışan hocalarımızdan Ercan Hoca’ya asla hak etmediği bir şekilde iftira atılarak linç edilmiştir. Okulda cinsiyet ya da düşünce ayrımı yapmayan hocamız okulda sevilen bir öğretmendi. Evlatlarımıza her zaman doğruyu söyleyen Ercan Hoca’dan Allah razı olsun.

Yeni Akit Gazetesi

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 10:14
  1. İstanbul
  2. Beden eğitimi dersleri
  3. Felsefe öğretmeni Ercan Harmancı
  4. Kur’an okumak
  5. namaz kılmak
  6. Ercan Harmancı
  7. imza kampanyası
  8. Cinsel taciz
  9. Melih Gürler
  10. Melahat Pire
  11. Ayhan Koç

YORUM YAZ

  • Asım Asım 1 sa önce
    Daha iade edilmemiş mi bakanlıklar uyuyor mu
  • M. VURALM. VURAL1 sa önce
    KONU HAKKINDA NE BİLİYORSUNUZ? BENCE DAHA DERİNLEŞTİRMEYİN İŞİN İÇİNDEN OLMADIK PİSLİK ÇIKACAK, ENSAR VAKASI GİBİ, ENSARIN 2. ADAMINI KONYA KIZ İMAM HATİPTEN BİRİNE MÜDÜR YAPMIŞLARDI, ARTIK SAPKIN BİR FELSFEYİCİYİ DE BAŞKA BİR KIZ IOKULUNA MÜDÜR YAPARLAR SAYENİZDE DE KIZLARINIZA TECAVÜZÜN YOLU AÇILIR. ARAŞTIRIN BAKALIM. TÜRKİYEDE İHL LERDE GENÇ KIZLARI KANDIRIP GÖTÜREN ÖĞRETMENLERDEN NE KADARI İLAHİYATÇI VEYA DİNDAR KESİMİN HOCALARI, "HER SÖYLEDİĞİN DOĞRU OLSUN, ANCAAAK HER DOĞRUYU HER YER DE SÖYLEMEK DOĞRU DEĞİLDİR" ŞİARINCA. SAYIN HARMANCININ, BİR KIZ İHL DE BEDEN DERSİNDE KIZLARI GÖRÜNCE ŞEHVETİ GELMEYEN ERKEK ERKEK DEĞİLDİR. DİYE AÇIKLAMA YAPMASI NORMAL Mİ? TABİ MÜSLÜMANIZ YA ELHAMDÜLİLLAH, SİZLER İSLAMIN HAKİKİ RUHUNA TECAVÜZ EDİYORSUNUZ VESSELAM. SÜKUT LAZIM.
  • abdullahabdullah1 sa önce
    imza atamıyoruz. adresi verir misiniz?

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

18. Mersin Uluslararası Müzik Festivali’ne doğru
  1. 18. Mersin Uluslararası Müzik..
  2. "YÖK 100/2000 Projesi, bilim..
  3. Belçika'daki Yahudi Müzesi..
  4. Döviz kurları
  5. 2. Global Gastroekonomi Zirvesi
  6. Sudanlı muhalifler Avrupa'nın..
  7. İbrahim Öztek: "Ermeniler sahte..
  8. “Paraya Hayır” Zonguldak’ta..
  9. 8. Ulusal Bitki Besleme ve Gübre..
  10. ABD'li emekli diplomat ve..
  11. GÜNCELLEME- Kırşehir'de kaybolan kadın..
  12. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca,..
  13. Başkentte 50 milyon liralık naylon..
  14. Arçelik’ten Türkiye’de bir "ilk ve tek"
  15. İstanbul en stresli 30’uncu şehir
  16. Fatma Şahin kendisine olan ilgiyi tek..
  17. Muratpaşa’ya antika ve ikinci el..
  18. Rus askeri gemi Çanakkale boğazından..
  19. Red Bull BC One'ın Türkiye ayağı..
  20. AK Parti’li başkan adayından yüzer..
  21. Ukrayna’ya tarihi eser sokmaya çalışan..
  22. Jandarma dağlarda terörist izi aradı
  23. Yozgat'ta uyuşturucu operasyonu! 9..
  24. Babasının tavsiyesiyle başladı, gözünü..
  25. Batman’dan şubat ayında 48 bin 811..
  26. TÜMSİAD Konya Şubesinde istişare..
  27. Türkiye'ye minnetini kazandığı..
  28. ABD, Almanya’yı tehdit ediyor
  29. Dünya Gastroenteroloji Kongresi 21..
  30. Tekden Koleji öğrencileri Mehmet Akif..
Ezanı ıslıklayan kadınlarla ilgili AK Parti'den flaş açıklama
Ezanı ıslıklayan kadınlarla ilgili AK Parti'den flaş açıklama
Yerli olarak üretildi! Dünya orduları peşinde düştü
Yerli olarak üretildi! Dünya orduları peşinde düştü
Erdoğan'ın mitingi öncesi Hakkari'den acı haber
Erdoğan'ın mitingi öncesi Hakkari'den acı haber
ABD'nin yeni oyunu ortaya çıktı! Pasaport vererek...
ABD'nin yeni oyunu ortaya çıktı! Pasaport vererek...
ABD'den yeşil ışık! Bu yaptıkları Türkiye'yi çok kızdıracak
ABD'den yeşil ışık! Bu yaptıkları Türkiye'yi çok kızdıracak

Günün Karikatürü

12 Mart 2019
Aralarında doktor ve eczacılar da var! Yaptıkları hayrete düşürdü
Aralarında doktor ve eczacılar da var! Yaptıkları hayrete düşürdü
ABD'ye net cevap: Türkiye'nin eli armut toplamaz!
ABD'ye net cevap: Türkiye'nin eli armut toplamaz!