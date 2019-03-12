Öğrencilerinden Harmancı'ya destek: Hocamızı geri is-ti-yo-ruz

Mustafa Durmaz İstanbul

Beden eğitimi derslerinde kız öğrencilere eşofmanın zorunlu tutulmasına tepki gösterdiği için çamur medyası tarafından hedef gösterilen ve işinden olan Felsefe öğretmeni Ercan Harmancı’ya destek çığ gibi büyüyor. Kur’an okumak, namaz kılmak ve Allah’ın emrettiği şekilde örtünmek yönünde öğrencilere ilaç mahiyetinde tavsiyelerde bulunan Ercan Harmancı’nın mesleğine yeniden dönmesi için imza kampanyası başlatıldı.

İmza kampanyasına destek büyüyor

Cinsel taciz başta olmak üzere hırsızlık, gasp, yağma, cumhurbaşkanına hakaret gibi 9 suçtan hüküm giyen ve 30.5 yıl hapis cezasına çarptırılan Melih Gürler isimli bir mahkumun şikayetiyle zulme uğrayan Felsefe öğretmeni Ercan Harmancı’nın mesleğine geri dönmesi için çeşitli kampanyalar düzenleniyor. Türkiye ve Dünya’nın ilk imza kampanyası platformlarından imzakampanyam.com’da Ercan Harmancı’nın göreve yeniden başlamasına destek verenlerin sayısı 500’ü aştı. “Hocamız, medya saldırısına uğradı ve bizzat öğrencisi olarak hiçbir şekilde yanlış hareket söz veya davranışını görmedim.” ,”Hocamızın kötü bir niyeti yoktu. Okulumuza geri dönsün. İslam’ı yaymaya çalışmak suç mu?” gibi yüzlerce kullanıcının destek mesajlarının yer aldığı kampanyanın büyük bir hızla devam edeceği ifade edildi.

Veliler: Ercan Hoca’dan Allah razı olsun

Bir sapığın şikayetiyle mesleğinden edilen dindar öğretmenin okula geri dönmesini isteyen yüzlerce öğrenci velisi dilekçe verdi. Laikçi zorbalara boyun eğip Harmancı’yı meslekten ihraç eden MEB’i dilekçe yağmuruna tutan velilerden Ali Kıran, “Okulumuzun ve kızımızın değer verdiği Ercan Harmancı imam hatibe çocuklarını gönderen biz velilerin hassasiyetlerini dile getirecek şekilde beden eğitimin ya seçmeli olmasını ya da velilerin şikayetlerini göz önünde bulundurarak uygun şekilde düzenlenmesini dile getirmiştir. Öğretmenimiz hak etmediği bir ceza ile mesleğinden olmuştur. Hocamızın mesleğine ve okuluna dönmesini istiyoruz” ifadelerini kullandı. Bir başka veli Melahat Pire’nin dilekçesinde ise, “Okulumuz öğretmeni olan Ercan Harmancı’ya medya tarafından asla hak etmediği şekilde iftira atılarak medyada linç edilmiştir. Bu haksızlıkları asla hak etmediğini düşünüyorum. Mesleğine geri dönmesini istiyorum” ifadeleri yer aldı.

Ayhan Koç isimli veli ise şunları söyledi: “Okulumuzun misyon ve vizyonuna uygun şekilde öğrencilerin hem dünyası hem ahireti için çalışan hocalarımızdan Ercan Hoca’ya asla hak etmediği bir şekilde iftira atılarak linç edilmiştir. Okulda cinsiyet ya da düşünce ayrımı yapmayan hocamız okulda sevilen bir öğretmendi. Evlatlarımıza her zaman doğruyu söyleyen Ercan Hoca’dan Allah razı olsun.”