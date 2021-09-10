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Sağlık Öğrencilere PCR testi zorunlu mu? Öğrencilere okullarda PCR testi mi yapılacak?
Sağlık

Öğrencilere PCR testi zorunlu mu? Öğrencilere okullarda PCR testi mi yapılacak?

Kaçıncı sınıflara haftada kaç kez PCR yapılacak? Yüz yüze eğitimin başlamasıyla birlikte aşı olmayan öğretmen ve okul çalışanlarına PCR testi zorunluluğu getirildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 9 Eylül’de yaptığı basın toplantısında okullarda rastgele PCR testleri yapılacağını belirtti. Bu açıklamanın ardından veliler PCR testinin zorunlu olup olmayacağını araştırmaya başladı. Peki, çocuklara PCR zorunlu mu? Öğrenciler PCR testi yaptırmak zorunda mı?

Yeniakit Publisher
2021-09-10 20:15:00 -
Öğrencilere PCR testi zorunlu mu? Öğrencilere okullarda PCR testi mi yapılacak?

Koronavirüs salgınında bir buçuk yıl geride kaldı. Okulların açılmasıyla birlikte yeni bir dönem başladı. 6 Eylül 2021 itibariyle bazı alanlara girişte PCR testi zorunluluğu getirildi. Aşı olmayan öğretmenler ve okul çalışanları haftada iki kez PCR testi vermek zorunda. Aileler çocuklarına PCR testi yapılırken kendilerinden onay alınıp alınmayacağını araştırmaya başladı.

Öğrencilere PCR testi zorunlu mu? Öğrencilere okullarda PCR testi mi yapılacak?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, akıllarda oluşan soru işaretlerinin giderilmesi için açıklama yaptı. Bakan Koca, sosyal medya hesabından “OKULLARDA PCR TESTİ? Belirtisiz vaka yaygınlığını anlayabilmek için sınırlı sayıda okulda yapılacak. Velilerimiz önceden bilgilendirilip onayları istenecek. PCR taraması, sağlıklı eğitim ortamının devamına ve olası hazırlığa yönelik. Çocuklarla, en deneyimli arkadaşlar buluşacak” dedi.

Aile onayı olmadan çocuklara PCR yapılabilir mi? Çocuklara okullarda PCR testi mi yapılacak?
Aile onayı olmadan çocuklara PCR yapılabilir mi? Çocuklara okullarda PCR testi mi yapılacak?

Sağlık

Aile onayı olmadan çocuklara PCR yapılabilir mi? Çocuklara okullarda PCR testi mi yapılacak?

 

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