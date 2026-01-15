  • İSTANBUL
Gündem Oğlunu AK Parti’den vekil yaptır, git Sözcü TV’ye, buraya saldır
Gündem

Oğlunu AK Parti’den vekil yaptır, git Sözcü TV’ye, buraya saldır

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:
Oğlunu AK Parti’den vekil yaptır, git Sözcü TV’ye, buraya saldır

AK Parti çatısı altında siyaset yapıp bugün CHP mahallelerine şirinlik yapan Bülent Arınç’ın "tutuksuz yargılama" çıkışına sert tepki gösteren Karahasanoğlu; Arınç’ın geçmişteki belediye başkanı tutuklamalarını görmezden gelerek Ekrem İmamoğlu güzellemesi yapmasını "ilkesizlik" olarak nitelendirdi ve hem kendi siyasi geçmişini hem de oğlunun vekilliğini hatırlatarak, "İnin artık bu partinin sırtından, oğlunuzu da alın gidin" çağrısında bulundu.

ALİ KARAHASANOĞLU

Eski TBMM Başkanı mı desem..

Başbakan Yardımcısı mı desem..

“Şeyini şey ettiğiminin şeyindendir” sözünün müellifi mi desem?

“Oğlunu, kendisinin yerine milletvekili yapan siyasetçi” mi desem..

“Danıştay üyelerinin, KHK ile görevden atıldıkları için, pompacılık yaptıklarını, evlerine ekmek götüremediklerini iddia eden. Hatta evlere temizliğe giden Danıştay üyeleri  olduğunu iddia eden, ama 15 Temmuz hain darbe girişiminde 252 insanımızın o FETÖ terör örgütünün saldırılarında can verdiğini söyleyemeyen adam” mı desem..

 

Yoksa..

“Özgül ağırlığı herkesten fazla olan” mı desem..

Siz istediğinizi seçin..

Ben Bülent Arınç’ın, , Sözcü TV’ye verdiği son röportajdaki sözlerini sizlere aktaracağım..

 

AK Parti’de siyaset yapmış, şimdi farklı yerlere savrulmuş kişilerden başlayın..

Saadet Partisi’ne kadar birçok muhafazakar partide kendisine yer bulmuş, özellikle CHP’lilere karşı sürekli eziklik hissine kapılan isimlerin tekrarladığı bir cümle var:

“Tutuksuz yargılanma esastır. Ekrem İmamoğlu da, tutuksuz yargılanmalıdır.”

Bülent bey bu sefere, bir cümle daha eklemiş, şehir efsanesi haline getirilen o algı operasyonuna: “Ben, Erbakan, Erdoğan, geçmişte çok yargılandık. Ama o gün bize düşman olanlar bile bizi tutuklu yargılamadı. Ekrem İmamoğlu da tutuksuz yargılanmalı.”

Sorsam Bülent beye..

Size düşman olanlar kimlerdi?

 

Size niye düşmanlardı?

Mesela, 12 Eylül darbecileri, yaptığınız tespite dahil mi?

Dahil olması gerekir..

Soralım, 12 Eylül darbesinden sonra, Necmettin Erbakan tutuklanmadı mı?

Hani tutuksuz yargılanmak esastı.. Ve düşmanlarınız bile, sizi tutuksuz yargılamışlardı?

Dakika bir. Gol bir..

İkinci örnek verelim..

1991 seçimlerinden hemen sonra. SHP ile ittifak yaparak seçime giren HEP’li birden fazla milletvekili, dokunulmazlıkları kaldırılıp, tutuklu yargılanmadılar mı?

“Canım kötü örnekleri bize göstermeyin” itirazında bulunmayın.

Öyle bir genelleme yapıyorsunuz ki.

Duyanlar sanıyor ki, “Tarihte hiç olmayan işler, şimdi Ekrem İmamoğlu’nun başına geliyor.”

Rüşvet suçundan yargılanan ve davaları sürerken tutuklanan binlerce insan var bu ülkede.

Amma ilkeniz yok ise. Dürüstlüğünüzü rafa kaldırdı iseniz.

Devamını şimdilik yazmayayım.

1997 yılına gelelim.

Halk tarafından büyük bir teveccüh ile belediye başkanı seçilen Bekir Yıldız, Sincan ilçesinde Kudüs gecesi düzenler..

28 şubat darbecilerinin yaygarası ile, Sincan belediye Başkanı Kudüs davasına sahip çıktığı için, tutuklanır.

Yanlış okumuyorsunuz..

Rüşvet yok. Kara para aklama yok. Ekrem İmamoğlu dosyasındaki envai çeşit suçlama yok..

Kudüs gecesi düzenleme sebebi ile bir belediye başkanı, görevde iken tutuklandı. Tutuklu yargılandı.

Bülent bey bilmez mi bunları..

Bilir, bilir de..

Bilmezlikten gelir.

“Biz de yargılandık. Düşmanımız bizi tutuklamadı”’ der..

Ama somut örneği verdiğimizde, yine Sözcü TV’ye koşup, “bir tane miydi örneğiniz” diye de, cevap vermeye kalkar..

O zaman, bir örnek daha verelim..

YAZININ TAMAMINI OKUMAK İÇİN TIKLAYIN>>>

Yorumlar

Latif

40 yıl müslüman bilip muhabbet besledik,haram zehir zıkkım olsun,utanmaz adam git chp de siyaset yap.

Asım keskin

Aşağılık komplexinde boğulan kişi.bundan millete ve ülkeye hiç bir fayda gelmez. Bu tipler sade e kendi ailelerini düşünür
