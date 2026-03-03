ABD askerleri o ülkede halkın üzerine ateş açtı!

ABD Deniz Piyadelerinin Karaçi’deki ABD konsolosluğuna yönelik baskın sırasında protestoculara ateş açtığı iddiası, Pakistan’da büyüyen protestoların ortasında gerilimi daha da yükseltti.

ABD’li iki yetkili, dün (Pazartesi), hafta sonu Pakistan’ın güneyindeki Karaçi’de bulunan ABD Konsolosluğu’na yönelik baskın sırasında ABD Deniz Piyadelerinin (Marines) protestoculara ateş açtığını bildirdi. Diplomatik bir misyonda nadiren görülen bu güç kullanımının, Ali Hamaney’in suikastına karşı düzenlenen kitlesel protestoların ortasında ülkedeki gerilimi ciddi biçimde tırmandırabileceği değerlendiriliyor.

Pazar günü, Hamaney’in İran İslam Cumhuriyeti'ne düzenlenen hava saldırılarında şehit edilmesinin ardından protestocuların konsolosluğun dış duvarını aşması sonucu 10 kişi hayatını kaybetti. Gösteri sırasında yüzlerce protestocu konsolosluk binasına girmeye çalıştı ve polisle çatışmalar yaşandı. Polis, kalabalığı dağıtmak için göz yaşartıcı gaz ve ses bombası kullandı. ABD Konsolosluğu’na yönelen yüzlerce kişiyle güvenlik güçleri arasında yeniden çatışmalar çıktı. Protestocular ABD, israil ve müttefiklerine karşı sloganlar attı. Sosyal medyada yayılan görüntülerde gençlerin konsolosluğun ana binasının camlarını kırdığı, dikenli tellerle çevrili alan üzerinde ABD bayrağının dalgalandığı görüldü.

İlk bilgilere göre ABD’li yetkililer, Deniz Piyadelerinin açtığı ateşin herhangi bir kişiyi vurup vurmadığının veya ölümlere neden olup olmadığının henüz netleşmediğini iddia etti. Ayrıca özel güvenlik görevlileri ya da yerel polis gibi diplomatik misyonu koruyan diğer unsurların ateş açıp açmadığı da bilinmiyor. Bu olay, ABD’li yetkililerin Deniz Piyadelerinin protestoculara ateş açtığını ilk kez doğrulaması oldu. Bölgesel hükümet sözcüsü Sukhdif Asardas Hemanani ise ateşi “güvenlik personelinin” açtığını söylemekle yetindi ve hangi birime bağlı olduklarını belirtmedi.

ABD diplomatik misyonlarında günlük güvenlik faaliyetleri çoğu zaman özel güvenlik şirketleri ve yerel güçler tarafından yürütülüyor. Ancak Deniz Piyadelerinin olaya dahil olduğunun doğrulanması, konsolosluğun tehdit seviyesini ne kadar ciddi gördüğünü ortaya koyuyor.

Pakistan, İran İslam Cumhuriyeti'nden sonra dünyadaki en büyük ikinci Şii nüfusa ev sahipliği yapıyor. Ülkede Tahran'a yönelik hava saldırılarına tepki olarak protestoların yayılması üzerine Pazartesi günü ülke genelinde büyük çaplı toplantılar yasaklandı. Ülke genelinde çıkan olaylarda 26 kişinin öldüğüne dair haberler geldi.

ABD Deniz Piyadeleri yöneltilen soruları ABD ordusuna, ordu ise Dışişleri Bakanlığı’na yönlendirdi. Bakanlık ise yorum talebine yanıt vermedi. Şii liderler, ülke genelinde uygulanan gösteri yasağına rağmen Lahor ve Karaçi’de daha fazla protesto çağrısı yaptı.

Pakistan’daki ABD Büyükelçiliği başkent İslamabad’da bulunurken, Peşaver ve Lahor’da da iki ayrı ABD konsolosluğu yer alıyor. Karaçi’deki ABD Konsolosluğu’na giden yollar kapatıldı ve bölgede yoğun polis konuşlandırıldı. Benzer güvenlik önlemleri Lahor ve İslamabad’daki ABD misyonları çevresinde de uygulandı.