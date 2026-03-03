Şaka değil gerçek: İsrail destekçileri İstanbul’da kutlama yaptı! Bu Pehlevileri sınır dışı edin!

yeniakit.com.tr

İstanbul’da yaşayan potansiyel İsrail casusu İranlılar, bir araya gelerek ülkelerine yönelik terör saldırılarını kutladılar. Ramazan-ı Şerif’te birbirlerine tatlı ikram ederek Müslümanlara da alenen saygısızlık yapan İranlılar, ülkelerine dış müdahaleyi desteklediler ve Hamaney’in öldürülmesi nedeniyle dans edip skandal görüntülere imza attılar.

Kendilerine “İstanbul’da yaşayan İrancı Pehleviler” olarak adlandıran İranlılar, Vadi İstanbul önünde Hamaney’in Amerika- İsrail saldırılarında öldürülmesini “tatlı dağıtarak” kutladılar.

İsrail ve ABD’nin kuklası olmaya hazır seküler İranlıların dertlerinin despot bir yönetime baş kaldırmak olmadığı, sadece İslam’ın ülkeden silinmesi için her şeyi yapabilecekleri bir kez daha kanıtlandı. İşin daha vahim noktası, İsrail’i alenen destekleyen “İranlı Pehleviler”in Türkiye’de istedikleri gibi at koşturması!.. Zira söz konusu gösterinin hiçbir valilik izni alınmadan düzenlendiği belirtilirken, yetkililerden konuya dair bir soruşturma başlatıldığına ilişkin de açıklama yapılmadı. Sosyal medyada duruma tepki gösteren vatandaşlar, “İsrail ‘sıradaki Türkiye’ derken biz MOSSAD ve CIA kuklalarının ülkemizde mi tutacağız” dediler.

OTURMA İZİNLERİ İPTAL EDİLSİN

Konuya dair gazeteci Güler Kömürcü de dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Kömürcü, “İstanbul genelindeki Nişantaşı, Cihangir, Maslak, Bomonti, Vadi İstanbul ve diğer yerlerde ‘oturma izni ile kalan’ şu lümpen ve de hain İranlıların hepsi MOSSAD ve CIA bağlantılıdır. MİT araştırsın ortaya çıkar, bu duo ajanların ülkemizde yaşaması büyük güvenlik riski yaratmaktadır. Dolayısıyla hepsinin OTURMA İZNİ İPTAL EDİLMELİDİR, sınır dışı edilmeli ve takibe alınmalıdırlar. Kendi vatanına hainlik yapan bize neler yapar, düşünün” ifadelerini kullandı.