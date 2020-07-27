YKS sınavı haziran ayının son haftası yapıldı. Sonuçlar ise 27 Temmuz Pazartesi günü açıklandı. Öğrenciler açıklanan puanlarıyla hangi bölüme hangi üniversiteye yerleşebileceklerini araştırıyor. Pek çok kişi Orta Doğu Teknik Üniversitesi taban puanlarını araştırıyor. İşte, detaylar.

ODTÜ 4 yıllık puanları başarı sıralamaları

ODTÜ’de sayısal ve eşit ağırlık puanıyla öğrenci alan pek çok bölüm bulunuyor. 4 yıllık bölüm taban puanları başarı sıralamaları için görsele tıklayınız.

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