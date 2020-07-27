ODTÜ 4 yıllık puanları başarı sıralamaları
4 yıllık ODTÜ taban puanları 2020 | Üniversite sınav sonuçları açıklandı. Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler tercih dönemine çevrildi. Üniversite tercihleri 6 Ağustos’ta başlayacak. Adaylar aldıkları puanla hayallerini süsleyen okullara yerleşip yerleşemeyeceklerini araştırıyor. Birçok kişi “2020 ODTÜ taban puanları” , “ODTÜ taban puanları başarı sıralamaları kontenjanlar” konularını araştırıyor.
YKS sınavı haziran ayının son haftası yapıldı. Sonuçlar ise 27 Temmuz Pazartesi günü açıklandı. Öğrenciler açıklanan puanlarıyla hangi bölüme hangi üniversiteye yerleşebileceklerini araştırıyor. Pek çok kişi Orta Doğu Teknik Üniversitesi taban puanlarını araştırıyor. İşte, detaylar.
ODTÜ 4 yıllık puanları başarı sıralamaları
ODTÜ’de sayısal ve eşit ağırlık puanıyla öğrenci alan pek çok bölüm bulunuyor. 4 yıllık bölüm taban puanları başarı sıralamaları için görsele tıklayınız.
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