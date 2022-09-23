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Kadın - Aile Ödem attıran detoks suyu! Kilo verdiren ve tarçınlı ödem söktürücü: En etkili ödem atıcı çay tarifi
Kadın - Aile

Ödem attıran detoks suyu! Kilo verdiren ve tarçınlı ödem söktürücü: En etkili ödem atıcı çay tarifi

Bazı günler ödem ve şişkinlik şikayetiyle uyanırız. Bu durumdan en çok etkilenen bölgelerimiz ise genellikle el ve ayaklar olur. İşte bu ödem sorununu azaltacak, şişkinliği giderecek çay tarifi veriyoruz..

Yeniakit Publisher
2022-09-23 00:17:00 - 2022-09-23 00:42:19
Ödem attıran detoks suyu! Kilo verdiren ve tarçınlı ödem söktürücü: En etkili ödem atıcı çay tarifi

Kilo Verdiren ve Ödem Attıran Çay Tarifi İçin Malzemeler

-2 kabuk tarçın
-1 zerdeçal
-1 tatlı kaşığı karabiber
-1 tatlı kaşığı karanfil
-1 zencefil
-2 elma
-1 limon
-3 litre su

Kilo Verdiren ve Ödem Attıran Çay Tarifi Nasıl Yapılır?

Bütün malzemeleri tencereye koyup suyu ekliyoruz. Elmalar pörsüyene kadar kaynatıyoruz. Daha sonra süzüyoruz. Günde üç bardak yemeklerden önce veya sonra farketmiyor. bir hafta deneyin.

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