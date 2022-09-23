Ödem attıran detoks suyu! Kilo verdiren ve tarçınlı ödem söktürücü: En etkili ödem atıcı çay tarifi
Bazı günler ödem ve şişkinlik şikayetiyle uyanırız. Bu durumdan en çok etkilenen bölgelerimiz ise genellikle el ve ayaklar olur. İşte bu ödem sorununu azaltacak, şişkinliği giderecek çay tarifi veriyoruz..
Kilo Verdiren ve Ödem Attıran Çay Tarifi İçin Malzemeler
-2 kabuk tarçın
-1 zerdeçal
-1 tatlı kaşığı karabiber
-1 tatlı kaşığı karanfil
-1 zencefil
-2 elma
-1 limon
-3 litre su
Kilo Verdiren ve Ödem Attıran Çay Tarifi Nasıl Yapılır?
Bütün malzemeleri tencereye koyup suyu ekliyoruz. Elmalar pörsüyene kadar kaynatıyoruz. Daha sonra süzüyoruz. Günde üç bardak yemeklerden önce veya sonra farketmiyor. bir hafta deneyin.
İlginizi çekebilir → Tansiyonu düşüren süper yiyecek! Cilde iyi gelen yaban mersini kanseri önlüyor, kan şekerini dengeliyor → TIKLAYINIZ
İlginizi çekebilir → Cuma hutbesi Diyanet: 23 Eylül 2022 Cuma Hutbesi konusu nedir? Cuma hutbesi duaları ve haftanın hutbesi → TIKLAYINIZ