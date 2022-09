Tansiyonu düşüren süper yiyecek! Cilde iyi gelen yaban mersini kanseri önlüyor, kan şekerini dengeliyor

Yapılan araştırmalar her gün düzenli olarak meyve ve sebze tüketen kişilerin tüketmeyenlere göre çok daha sağlıklı olduğunu gösteriyor. Kuzey Carolina Üniversitesi'nden araştırmacılar, bilişsel sorunları olan yaşlıların her gün meyve yemekten büyük fayda sağlayabileceğini buldu. Her gün meyve yiyen yaşlıların çoğunun beyin sağlıkları, bilinen bir bilişsel gerileme geçmişi olmayan insanlarla aynı seviyelere ulaştı. Her gün yaban mersini yiyen yaşlıların beyin sağlıkları çok daha iyi duruma geldi. Yaban mersininin faydaları sadece beyinsel olmakla kalmıyor doğal antioksidan olarak görülen bu meyve birçok hastalığa çözüm oluyor.