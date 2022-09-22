2022-09-22 14:29:34 Tansiyonu düşüren süper yiyecek! Cilde iyi gelen yaban mersini kanseri önlüyor, kan şekerini dengeliyor
Beslenme, yaşam içinde bir insanın hayatta kalması için en gerekli olan ihtiyaçtır. Bunun en başta sebebi ise vücudun her gün içinde enerji ihtiyacının olması ve enerji tüketimidir. Özellikle düzenli olarak meyve ve sebze yemek birçok hastalığı önleyebiliyor. Bazı gıdalar sağlık için çok yararlı olabiliyor. 'Süper gıda' olarak bilinen ve sıklıkla tüketilmeyen yaban mersini de bu gıdalar arasında bulunuyor. Yaban mersininin faydalarını duyanlar çok şaşırıyor. İşte yaban mersini faydaları...