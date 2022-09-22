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Tansiyonu düşüren süper yiyecek! Cilde iyi gelen yaban mersini kanseri önlüyor, kan şekerini dengeliyor

2022-09-22 14:29:34
Tansiyonu düşüren süper yiyecek! Cilde iyi gelen yaban mersini kanseri önlüyor, kan şekerini dengeliyor

Beslenme, yaşam içinde bir insanın hayatta kalması için en gerekli olan ihtiyaçtır. Bunun en başta sebebi ise vücudun her gün içinde enerji ihtiyacının olması ve enerji tüketimidir. Özellikle düzenli olarak meyve ve sebze yemek birçok hastalığı önleyebiliyor. Bazı gıdalar sağlık için çok yararlı olabiliyor. 'Süper gıda' olarak bilinen ve sıklıkla tüketilmeyen yaban mersini de bu gıdalar arasında bulunuyor. Yaban mersininin faydalarını duyanlar çok şaşırıyor. İşte yaban mersini faydaları...

#1
Foto - Tansiyonu düşüren süper yiyecek! Cilde iyi gelen yaban mersini kanseri önlüyor, kan şekerini dengeliyor

Yapılan araştırmalar her gün düzenli olarak meyve ve sebze tüketen kişilerin tüketmeyenlere göre çok daha sağlıklı olduğunu gösteriyor. Kuzey Carolina Üniversitesi'nden araştırmacılar, bilişsel sorunları olan yaşlıların her gün meyve yemekten büyük fayda sağlayabileceğini buldu. Her gün meyve yiyen yaşlıların çoğunun beyin sağlıkları, bilinen bir bilişsel gerileme geçmişi olmayan insanlarla aynı seviyelere ulaştı. Her gün yaban mersini yiyen yaşlıların beyin sağlıkları çok daha iyi duruma geldi. Yaban mersininin faydaları sadece beyinsel olmakla kalmıyor doğal antioksidan olarak görülen bu meyve birçok hastalığa çözüm oluyor.

#2
Foto - Tansiyonu düşüren süper yiyecek! Cilde iyi gelen yaban mersini kanseri önlüyor, kan şekerini dengeliyor

YABAN MERSİNİ FAYDALARI- KANSERİ ÖNLÜYOR: Yaban mersininin içinde bulunan C vitamini, A vitamini ve diğer bitkisel besinler, hücreleri kansere bağlı serbest radikallerin zararlarına karşı korumaya yardımcı olur. Araştırmalara göre yaban mersinindeki antioksidanlar vücuttaki iltihabı azaltabilir. Yaban mersininde bulunan folat, DNA sentezi ve onarımında etkilidir. İçeriğindeki folat sayesinde yaban mersini, antioksidan etki göstererek kanser hücrelerinin oluşumunu önleyebilir. KAN ŞEKERİ VE İNSÜLİN DÜZEYLERİNİ İYİLEŞTİRİYOR- Bir fincan yaban mersininde yaklaşık olarak 3,6 gr. lif bulunur. Araştırmalar, yüksek lifli besinler tüketen tip 1 diyabet hastalarının kan şekerinin düşük olduğunu ortaya koyuyor. Lifli besin tüketen tip 2 diyabet hastalarında ise kan şekeri ve insülin düzeyleri iyileşebiliyor.

#3
Foto - Tansiyonu düşüren süper yiyecek! Cilde iyi gelen yaban mersini kanseri önlüyor, kan şekerini dengeliyor

KALP SAĞLIĞINI KORUYOR- Yaban mersinin içinde bulunan lif, potasyum, folat, C vitamini, B6 vitamini kalp sağlığını destekler. Yaban mersininin kolesterol içermemesi de kalp sağlığı açısından önemlidir. Özellikle yaban mersininin liften zengin yapısı kandaki kötü kolesterol miktarını azaltmaya ve dolayısı ile kalp hastalığı riskini düşürmeye yardımcı olur. B6 vitamini ve folat, kalp sorunlarına yol açabilen yüksek homosistein düzeylerinin düşürülmesini sağlar. TANSİYONU DENGELİYOR- Düzenli olarak yaban mersini tüketimi kan basıncının da dengelenmesine yardımcı olur. Araştırmalara göre yüksek tansiyon tüm dünya çapındaki can kayıplarının yaygın nedenlerinden biridir. SİNDİRİM SİSTEMİ DOSTU- Öte yandan yaban mersininin içeriğindeki yoğun lif yapısı sindirim sistemini rahatlatır. Lif sayesinde kabızlık sorununun yaşanmasına engel olur. Bütün bu nedenlerden dolayı yaban mersini sindirim dostu bir besin olarak tanımlanır.

#4
Foto - Tansiyonu düşüren süper yiyecek! Cilde iyi gelen yaban mersini kanseri önlüyor, kan şekerini dengeliyor

GÖZ SAĞLIĞINA İYİ GELİYOR- Düzenli olarak tüketilmesi halinde yaban mersinin göz sağlığı üzerinde olumlu etkileri vardır. Bunun temelinde ise yine yaban mersinin yapısında bulunan yoğun antioksidan miktarı yatar. Yakın ve uzak görme bozuklukları, katarakt gibi rahatsızlıklara yakalanma riskini azaltan bu yemiş, göz kuruluğu ve enfeksiyona da iyi gelir. Yaban mersini; karotenoidler, flavonoidler ve C, E, A vitaminleri, antioksidanlar, selenyum, çinko ve fosfor gibi içerikler açısından zengin bir bitkidir ve bu içeriklerin göz sağlığı üzerinde olumlu etkileri vardır. Yaban mersini, göz hastalıkları arasında yarattığı hasarın gücü nedeniyle öne çıkan glokom rahatsızlığı için de olumlu katkılar sağlar. CİLDİ DAHA SAĞLIKLI YAPIYOR- C vitamini, cildimizdeki kolajen üretimine destek olarak cilt sağlığımıza katkıda bulunur. Cilt sağlığına iyi gelen meyvelerden yaban mersini. Günde bir kahve fincanı kadar yaban mersini tüketerek aldığınız C vitamini sayesinde cilt sağlığınıza destek olabilirsiniz. C vitamini ayrıca kolajenin cilt dokusunu toparlama özeliğini daha da güçlendirir. Yaban mersininin yapısında bulunan antioksidanlar da cilt sağlığına olumlu katkılarda bulunur. Serbest radikaller cildinize zarar vererek kırışıklıklarınızın artmasına neden olurken, antioksidanlar bu serbest radikallerin elektron yapılarını düzenleyerek verdikleri zararın miktarını azaltır.

#5
Foto - Tansiyonu düşüren süper yiyecek! Cilde iyi gelen yaban mersini kanseri önlüyor, kan şekerini dengeliyor

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ GÜÇLENDİRİYOR- mynet'in aktardığı habere göre: Yaban mersini kuvvetli bağışıklık sistemine kavuşmak açısından da etkin bir besindir. Yaban mersininde bulunan antosiyanin gibi antioksidanlar, C, B kompleks, E ve A vitaminleri, bakır, selenyum, çinko ve demir bağışıklık sistemini önemli ölçüde destekler ve enfeksiyonların önüne geçilmesine katkıda bulunur. Bağışıklık sisteminiz güçlüyse, bakteri ve virüslerin neden olduğu hastalıklara yakalanma riskiniz de azalır ve daha sağlıklı olursunuz. KEMİKLERİ GÜÇLENDİRİYOR- Yaban mersininde bulunan K vitamini, magnezyum, fosfor, manganez, demir ve çinko kemik sağlığı açısından çok önemli yapı taşlarıdır. Kemiğin doğal yapısında da bulunan bu yapı taşlarından yaban mersini tüketerek faydalanmak, kemiklerimizin güçlenmesine ve uzun yıllar sağlıklı şekilde görev yapmasına katkıda bulunur.

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