Tansiyonu düşüren süper yiyecek! Cilde iyi gelen yaban mersini kanseri önlüyor, kan şekerini dengeliyor

GÖZ SAĞLIĞINA İYİ GELİYOR- Düzenli olarak tüketilmesi halinde yaban mersinin göz sağlığı üzerinde olumlu etkileri vardır. Bunun temelinde ise yine yaban mersinin yapısında bulunan yoğun antioksidan miktarı yatar. Yakın ve uzak görme bozuklukları, katarakt gibi rahatsızlıklara yakalanma riskini azaltan bu yemiş, göz kuruluğu ve enfeksiyona da iyi gelir. Yaban mersini; karotenoidler, flavonoidler ve C, E, A vitaminleri, antioksidanlar, selenyum, çinko ve fosfor gibi içerikler açısından zengin bir bitkidir ve bu içeriklerin göz sağlığı üzerinde olumlu etkileri vardır. Yaban mersini, göz hastalıkları arasında yarattığı hasarın gücü nedeniyle öne çıkan glokom rahatsızlığı için de olumlu katkılar sağlar. CİLDİ DAHA SAĞLIKLI YAPIYOR- C vitamini, cildimizdeki kolajen üretimine destek olarak cilt sağlığımıza katkıda bulunur. Cilt sağlığına iyi gelen meyvelerden yaban mersini. Günde bir kahve fincanı kadar yaban mersini tüketerek aldığınız C vitamini sayesinde cilt sağlığınıza destek olabilirsiniz. C vitamini ayrıca kolajenin cilt dokusunu toparlama özeliğini daha da güçlendirir. Yaban mersininin yapısında bulunan antioksidanlar da cilt sağlığına olumlu katkılarda bulunur. Serbest radikaller cildinize zarar vererek kırışıklıklarınızın artmasına neden olurken, antioksidanlar bu serbest radikallerin elektron yapılarını düzenleyerek verdikleri zararın miktarını azaltır.