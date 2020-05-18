Oda TV yazarı sert kayaya tosladı! Bakan Soylu'dan tokat gibi cevap

Bölücü terör örgütünce Çemçe bölgesini takviye etmek maksadıyla, 3 teröristin bölgeye geldiği istihbaratı üzerine; bugün bölgede başlatılan operasyonda Kars Kağızman Jandarma Komando Taburundan gönüllü timler oluşturuldu. Kahraman Yüzbaşı Ferhat Çiftçi ve personeli çatışma bölgesinde sık ağaçlık ve ağır coğrafi koşulların bulunduğu bölgede teröristlerin inlerine girerek teröristleri, saklandıkları yerde tespit etti. Çıkan çatışmada 3 terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

Bunun üzerine Karanlık Oda TV'nin yazarı Müyesser Yıldız, daha önce Çemçe grubunun tamamen yok edildiğini bildiren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu itibarsızlaştırmaya çalıştı.

Bakan Soylu, o bölgeye yeni sızma yapıldığını bildirdiği açıklamasında Yıldız'a tepki gösterdi.

Soylu, Twitter'dan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Çemçe grubunun itlafına bir PKK bir sen üzülmüşsün. Kahramanlarımız bugün o bölgeye yeni sızmayı 10 metrede çatışma ile teröristleri yok ederek engelledi... Benim üzüntüm PKK seviciliğin değil, devlet gömleği giymiş pespayelerle iş tutmandır."