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Gündem Oda TV Aydın Doğan'dan umduğunu bulamadı
Gündem

Oda TV Aydın Doğan'dan umduğunu bulamadı

Medya grubu sahibiyken İslam'a ve Müslümanlara yönelik muhalif tavırları nedeniyle Oda TV gibi provokatörlerin babası konumunda olan Aydın Doğan, karanlık odayı hüzne boğdu.

Yeniakit Publisher
2021-06-18 15:50:00 -
Oda TV Aydın Doğan'dan umduğunu bulamadı

Tetikçi Oda TV, Turgay Ciner'in medya sektöründen çekilmek istediğini ileri sürdü. İddiaların ardından, Doğan Medya Grubu'nu satmadan önce Türk-İslam kültürüne karşı yayınlarıyla dikkat çeken Aydın Doğan'ın HaberTürk'ü satın alacağı ve kızının görüşmelere başladığı iddiası gündeme geldi.

Aydın Doğan'ın kızının Habertürk'ü satın almak için görüşmelere başladığı yönündeki iddiaları Oda TV, Doğan ailesine sordu.

Doğan ailesi yaptığı açıklamada çıkan iddiaları yalanladı.

Doğan ailesi, ne Aydın Doğan'ın ne damadı Mehmet Ali Yalçındağ'ın ne de kızı Arzuhan Yalçındağ'ın böyle bir niyetlerinin olmadığını aktardı.

Böyle bir durumun söz konusu olmadığını kaydeden Doğan ailesi sözleşme gereği de 5 yıl boyunca satın alma işlemi gerçekleştiremeyeceklerini belirtti.

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