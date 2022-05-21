Obezite ve diyabet ilişkisi nedir? Obezite ile mücadele anne karnında başlıyor

Diyabet ile obezite arasında bir ilişki kurulabilir mi?

Tip 2 Diyabet ile obezite arasında çok yakın ilişki olup, Tip 2 Diyabet olan bireylerin yüzde 80'i şişmandır. Obezite, insülin direncine neden olmakta, bu da diyabet oluşumunu kolaylaştırmaktadır. Obezite aynı zamanda diyabet tedavisi ve kan şekeri kontrolünü de zorlaştırmaktadır.

Obezite, birçok uzman tarafından kanserden daha ciddi bir salgın olarak kabul edilmektedir. Bu hastalığa yakalanan insanların sayısı her geçen yıl artmaktadır. Türkiye’nin bu durumdan uzak olduğunu söylemek ne yazık ki mümkün değildir. Hatalı beslenme alışkanlıklarına, fast food tüketimine ve bunlar gibi etkenlere bağlı olarak gelişen obezite, diyabet hastalığının da en bilindik sebeplerinden biridir. Vücuttaki fazla kiloların insülin dengesini bozması sık görülen bir durumdur. Bu yüzden, diyabet hastalığının tedavisi için obeziteyle de mücadele etmek gerekecektir.

Obezite Nedir?

Vücuttaki yağ dokusunun belli bir miktarın üzerinde olması durumu obezite olarak tanımlanır. Obezite, birçok farklı etkene bağlı olarak görülebilir. Bazı durumlarda genetik ve çevresel etkenler obeziteye sebep olabilmektedir. Ancak son otuz yıldaki artışa bakıldığında, durumun büyük ölçüde yanlış beslenme alışkanlığından kaynaklandığını belirtmek faydalı olacaktır.

Obezite Hangi Ölçülerle Belirlenir?

Vücut sağlığı için ideal bir yağ oranı vardır. Bu oran, kadında %20 ile %25 arasındadır. Erkekte ise %15-18 aralığında olması gerekir. Bu oran aşıldığı zaman, kişinin obeziteye yakalanma riski artacaktır. Diğer yandan, bu ölçüm uygulanması güç bir yöntem olduğu için Vücut Kitle İndeksi vki ölçüt olarak kabul edilir. VKİ ölçümü, kişinin ağırlığı boyun karesine bölünerek yapılır. Vücut Kitle İndeksi 30 kg/m2 olarak tespit edildiğinde kişi obez olarak tanımlanır. 40 kg/m2 ve üzerinde ise morbid obezite söz konusudur.

Obezite ve Diyabet Arasındaki İlişki Nedir?

Vücutta aşırı yağ birikimi, insülinin hücrelere nakledilmesini sağlayan hormonların salınımını engeller. Bu durum ise tip 2 diyabet hastalığına yol açar. Eğer şeker hastalığı obeziteye bağlı olarak gelişmişse, tedavi edebilmek için öncelikle obezite sorununu çözmek gerekir.

Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) verilerine göre, Avrupa’da görülen tip 2 diyabet vakalarının %80’i obeziteden ya da aşırı kilolu olma durumundan kaynaklanmaktadır. Vücuttaki aşırı kilolar arttıkça, hormon dengesi de buna bağlı olarak bozulmakta ve vücut insüline karşı direnç göstermektedir.

Aşırı Kilolar ve İnsülin Dengesizliği

Tip 2 diyabet, insülin direnci sebebiyle oluşan bir hastalıktır. İnsülin direncinin en büyük nedeni ise; öncelikle bel çevresi olmak üzere vücudun çeşitli yerlerinde yağ birikmesidir. Aşırı kilolar, insülin direncini tetiklediğinde vücut bir döngüye girer. Şöyle ki; kan şekeri hücreye giremedikçe pankreas daha çok insülin salgılamaya başlar ve bu durum açlık krizlerine, aşırı yorulmalara sebep olur. Diğer yandan, yağ hücreleri de insüline karşı duyarsızlaştığı için kilo vermek zorlaşır. Dolayısıyla, insülin direnci aşırı kilolar sebebiyle görülmekle birlikte, vücudun kilo vermesini de zorlaştırır. Bu durumda, obezite diyabete sebep olacağı gibi, onun sonucu olarak da görülebilir.

Vücutta aşırı kilo birikimi her zaman risk teşkil eder. Aşırı kilolar arttıkça, diyabet riski de buna bağlı olarak artmaktadır. Bel çevresi, kadınlarda 80-90 cm erkeklerde ise 100 cm civarında olduğunda diyabet riski yüksektir.

Diyabet ve Obeziteye Karşı Alınacak Önlemler

Tip 2 diyabet ve obezitenin ortaya çıkış sebepleri hemen hemen aynıdır. Bu iki hastalık, birbirinin sebebi ve sonucu olabilmektedir. Dolayısıyla, doğru biçimde hareket ederek bu iki tehlikeli hastalığa karşı önlem almak mümkündür. Beslenme alışkanlığı, bu hastalıkların en yaygın sebebidir. Yapılan araştırmalar, hızlı ve çabuk doygunluk yaratan besinlerin hem diyabet hem de obezite riskini artırdığını göstermektedir. Son 30 yılda, fast food tüketiminin artmasıyla ve hareketsiz bir yaşam tarzının yaygınlaşmasıyla iki hastalığın da doğru orantılı bir biçimde arttığı gözlenmektedir. Dolayısıyla, diyabet ve obeziteye karşı önlem almanın yolu sağlıklı beslenmeden geçer.

Finnish Diabetes Prevention Study isimli çalışma, obezite tedavisi için kullanılan yöntemlerin diyabette de iyileşme sağladığını ortaya koymaktadır. Bu çalışmaya göre, yüksek posalı ve düşük yağ içeren gıdalardan oluşan bir diyet uygulayan kişilerin diyabette de iyileşme sağladığı görülmektedir. Bu diyeti uygulayan aşırı kilolu kişilerin diyabete yakalanma oranı %58 oranında azalmıştır.

Hareketsizlik de obezite ile tip 2 diyabetin ortak sebepleri arasındadır. Hareketsiz bir yaşam tarzının yaygınlaşması, bu iki hastalığı büyük ölçüde arttırmıştır. Vücuttaki yağ birikimini ve buna bağlı olarak insülin direncini önlemek için, sıklıkla egzersiz yapmak gerekir.

Metabolik Cerrahi

Tip 2 diyabet tedavisinde uygulanan tedavi işe yaramamışsa, diyet, egzersiz ve ilaç kullanımından istenen sonuç alınamamışsa metabolik cerrahi olarak bilinen tedavi yöntemi uygulanır. Metabolik cerrahi diyabette sadece tip 2 hastalarında uygulanabilmektedir. Bu operasyonun temel amacı, insülin direncine sebep olan ve kilo vermeyi engelleyen hormon dengesizliğinin önüne geçebilmektir. İnsülin direncinin kuvvetine bağlı olarak, kişi diyet yaptığı ve egzersizlerini aksatmadan uyguladığı hâlde kilo veremeyebilir. Diyabet tedavisinde uygulanan ameliyat, obezite cerrahisinden yola çıkılarak yapılmaktadır. Yöntemler büyük ölçüde benzer olmakla birlikte, uygulamada belli farklılıklar bulunmaktadır. Diyabet, aşırı kilolara ve obeziteye bağlı olarak gelişmişse, tedavi edebilmek için önce kilo verilmesini sağlamak gerekir. Aşırı kilolar ilaç tedavisini yetersiz kılacaktır. İleal interpozisyon gerçekleştirilerek uygulanan operasyonda, bağırsaklara müdahale edilerek vücudun hormon dengesi tekrar sağlanır.

Tedavi Sürecinden Sonra Dikkat Edilmesi Gerekenler

Ne obezitede ne de diyabette hastalık riskinin tamamen ortadan kalktığını söylemek mümkün değildir. Tedavi riski ortadan kaldırmaz, ancak diyabete ve obeziteye sebep olan etkenlerin kontrol altına alınmasını sağlayabilir. Dolayısıyla, bu hastalıklardan kurtulmanın yolu kısa süreli bir tedaviden değil, yaşam tarzının değiştirilmesinden geçer.

Obezite ve diyabet, vücudun doğal sürecinin bozulması sonucunda gerçekleşen hastalıklardır. Yanlış ve dengesiz beslenme sonucu vücutta biriken yağlar, metabolik hastalıklara sebep olur. Her iki hastalık da ölümcül sonuçlara yol açabilmektedir. Dolayısıyla, bu hastalıklardan tamamen korunmak için sağlıklı bir yaşam tarzını tedavi sürecinden sonra da sürdürmek gerekir.

Kırıkkale İl Sağlık Müdürlüğü tarafından obezite ile mücadeleye farkındalık oluşturmak amacıyla yapılan açıklamada, obezite ile mücadelenin anne karnından yaşamın sonuna kadar sürdürülmesi gereken bir zorunluluk olduğu belirtildi.

Kırıkkale İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, obezitenin insan ömrünü kısaltması ve ortaya çıkardığı yan etkilerle de yaşam kalitesini bozması sebebiyle bir hastalık olarak kabul edildiği belirtildi. Son yıllarda yaşam biçimindeki değişikliklerin de katkısıyla toplumda görülme oranları sürekli arttığı belirtilen açıklamada, obezite ile mücadele anne karnından yaşamın sonuna kadar sürdürülmesi gereken bir zorunluluk olduğu aktarıldı.



"18 yaş üstü popülasyonun yüzde 39'u fazla kilolu"

Toplumdaki farkındalığın arttırılması, günlük yeme alışkanlıklarının sağlıklı yöne kaydırılması, fiziksel aktivite düzeyinin yükseltilmesi ve diğer sağlıklı yaşam alışkanlıklarının kazandırılması gerek önleme gerekse tedavide önem taşıdığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Obezite, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından 'sağlığı bozacak ölçüde vücutta aşırı yağ birikmesi' olarak tanımlanmaktadır. Yetişkin erkeklerde vücut ağırlığının ortalama yüzde 15-20'sini, kadınlarda ise yüzde 25-30'unu yağ dokusu oluşturur. Erkeklerde bu oranın yüzde 25, kadınlarda ise yüzde 30'un üzerine çıkması durumu obezite olarak tanımlanır. Obezite, tüm toplumlarda çok yaygın görülen bir sağlık sorunudur ve giderek küresel bir epidemi halini almaktadır. DSÖ, 2016 verilerine göre dünyada 18 yaş üstü popülasyon 1,9 milyarın üstünde fazla kiloludur, bunların 650 milyonu da obez grubundadır. DSÖ, 2016 verilerine göre dünyada 18 yaş üstü popülasyonun yüzde 39'u fazla kilolu, yüzde 13'ü de obez grubundadır. Dünya genelinde obeziteprevalansı 1975-2016 yılları arasında yaklaşık 3 katına çıkmıştır."



"Düzenli fiziksel aktivite alışkanlığı kazanmasını teşvik etmek"

Sağlıklı beslenme ve fiziksel aktivite sağlıklı bir yaşamın ilk adımı olduğu ifade edilen açıklamada, "Sağlığı koruyup geliştirebilmek için sağlıklı beslenme ve fiziksel aktivite yaşamın bir parçası haline getirilmelidir. Obezite ile mücadele bireysel değil toplumsal bir sorun olup toplum tabanlı, çok sektörlü, multidisipliner ve kültürel yaklaşım gerektirmektedir. Bu sebeple toplumun obezite ile mücadele konusunda bilgi düzeyini artırmak, yeterli ve dengeli beslenme ve düzenli fiziksel aktivite alışkanlığı kazanmasını teşvik etmek ve böylece ülkemizde obezite ve obezite ile ilişkili hastalıkların görülme sıklığını azaltmak amacıyla Türkiye Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Programı 2018-2023 olarak güncellenmiş ve uygulanmaktadır" denildi.

Kilo vermek kan şekerini düşürür mü?

Makul bir kalori kısıtlaması ve düzenli fiziksel aktivite yaparak ortalama 15 kilo civarında kilo kaybeden fazla kilolu veya obez diyabetlilerde kanda şeker, insülin ve HbA1c seviyeleri tamamen normalleşiyor. Bir başka deyişle diyabet yani şeker hastalığı tümüyle ortadan kalkıyor