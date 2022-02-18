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Dünya O ülkenin başkentinin adı değişiyor
Dünya

O ülkenin başkentinin adı değişiyor

Tayland’ın başkenti Bangkok’un adının bundan sonra Tayca dilindeki okunuşu "Krung Thep Maha Nakhon" olarak kullanılacağı açıklandı.

Yeniakit Publisher
2022-02-18 20:50:00 -
O ülkenin başkentinin adı değişiyor

 

Bangkok Post’un haberine göre, Tayland Kraliyet Ofisi (ORST) yaptığı duyuruda, başkent Bangkok’un resmiyette Tayca dilinde okunduğu "Krung Thep Maha Nakhon" şekli ile kullanılacağını bildirdi.

Bunun yanı sıra, İngilizce Bangkok ibaresinin parantez içinde kullanılmaya devam edileceği duyuruldu.

ORST’nin önerisi üzerine hazırlanan isim değişikliğine ilişkin Başbakanlık tasarısı, 15 Şubat Salı günü kabine tarafından onaylandı.

Değişikliğin, yasa tasarılarını inceleyen komite tarafından da onaylandıktan sonra yürürlüğe gireceği belirtildi.

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