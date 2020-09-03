O ülkeden Türkiye çıkışı! Örnek alalım
Savunma sanayisinde Türkiye'den örnek alınması gereken pek çok şey bulunduğunu söyleyen Ukrayna Başbakan Yardımcısı ve Stratejik Endüstrilerinden Sorumlu Bakanı Oleg Uruskiy, kendi silahını yapma konusunda Türk çalışkanlığı ve arzusunun etkileyici olduğunu ifade etti.
Türkiye'nin endüstriyel üretiminin 15 sene önceye nazaran çok iyi noktaya ulaştığını ifade eden, Ukrayna Başbakan Yardımcısı ve Stratejik Endüstrilerinden Sorumlu Bakanı Oleg Uruskiy, Türkiye'de savunma sanayisi devlet ve özel girişimin eşit haklara ve imkanlara sahip olduğu bir sektör olduğunu söyledi. Uruskiy, Türklerin çalışkanlığı ve arzusunun etkileyici olduğuna da belirtti.
Türkiye'nin helikopter ve İHA ürettiğini bunun da kollektif stratejik düşüncesinin bir ürünü olduğunu söyledi.
Ortaklık kurulmasını istedi
Uruskiy, Türkiye ve Ukrayna arasındaki ilk stratejik ortaklığın ilk adımının motor, uçak, zırhlı araç, roket, elektronik harp malzemesi üretimi alanlarında gerçekleşmesi gerektiğinin altını çizdi.