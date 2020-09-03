O ülkeden Türkiye çıkışı! Örnek alalım

Türkiye'nin endüstriyel üretiminin 15 sene önceye nazaran çok iyi noktaya ulaştığını ifade eden, Ukrayna Başbakan Yardımcısı ve Stratejik Endüstrilerinden Sorumlu Bakanı Oleg Uruskiy, Türkiye'de savunma sanayisi devlet ve özel girişimin eşit haklara ve imkanlara sahip olduğu bir sektör olduğunu söyledi. Uruskiy, Türklerin çalışkanlığı ve arzusunun etkileyici olduğuna da belirtti.

Türkiye'nin helikopter ve İHA ürettiğini bunun da kollektif stratejik düşüncesinin bir ürünü olduğunu söyledi.

Ortaklık kurulmasını istedi

Uruskiy, Türkiye ve Ukrayna arasındaki ilk stratejik ortaklığın ilk adımının motor, uçak, zırhlı araç, roket, elektronik harp malzemesi üretimi alanlarında gerçekleşmesi gerektiğinin altını çizdi.