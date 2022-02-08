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Dünya O ülkede skandal! Müslüman çocuklar sübyancılara verildi
Dünya

O ülkede skandal! Müslüman çocuklar sübyancılara verildi

Avrupa'da giderek yayılan İslamofobi'nin bir yenisi İsveç'te yaşandı. Stockholm'de çocukları ellerinden alınan Müslümanlar sosyal hizmetler kurumunu protesto etti. Bazı çocukların pedofili ailelere verildiği belirtildi.

Yeniakit Publisher
2022-02-08 22:41:00 -
O ülkede skandal! Müslüman çocuklar sübyancılara verildi

 

Avrupa'da giderek yayılan İslamofobi'nin bir yenisi İsveç'te yaşandı. Stockholm'de çocukları ellerinden alınan Müslümanlar sosyal hizmetler kurumunu protesto etti.

 

İsveç'in başkenti Stockholm'de çocukları ellerinden alınan Müslüman ebeveynler sosyal hizmetler kurumunu protesto etti. Parlamento önünde bir araya gelen aileler hükümetin duruma el koymasını ve çocuklarının geri verilmesini istedi.

Göstericiler ellerinde, "Çocuklarımızı geri verin, Yavrularımız elimizden alındı, haksızlığa maruz kaldık, Adalet istiyoruz" yazılı pankartlar taşıdı. Burada grup adına yapılan açıklamada çocukların çoğunluğunun istenmeyen ailelere verildiği belirtildi.

"Bazı çocuklar pedofili ailelere verildi"

Açıklamada, "Bazı çocuklarımız pedofili ailelere verildi. Cinsel şiddete uğrayan, koruyucu aile tarafından çıplak resimleri çekilip sosyal medyada yayımlanan çocuklarımız var. Adalet istiyoruz, çocuklarımızı bize vermiyorsanız uygun ailelere verin" ifadeleri kullanıldı.

Sosyal hizmetler kurumu tarafından yapılan açıklamada ise çocuklara kötü davranıldığı ve şiddet uygulandığı için çocukların ailelerden alındığı iddia edildi.

 

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