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Dünya O ülkede saldırı! Ölüler var
Dünya

O ülkede saldırı! Ölüler var

Kamerun'un Nijerya sınırına yakın Uzak Kuzey Bölgesi'nde terör örgütü Boko Haram üyelerinin saldırısında 6 sivil yaşamını yitirdi.

Yeniakit Publisher
2022-02-15 21:07:00 -
O ülkede saldırı! Ölüler var

Kamerun'un Nijerya sınırına yakın Uzak Kuzey Bölgesi'nde terör örgütü Boko Haram üyelerinin saldırısında 6 sivil hayatını kaybetti.

Ulusal basındaki haberlere göre, Uzak Kuzey Bölgesine bağlı Kotserethe ve Gaboua köyüne terör örgütü Boko Haram üyeleri saldırı düzenledi.

Saldırıda, 6 sivil yaşamını yitirdi.

Birçok evi yağmaladıktan sonra ateşe veren teröristler, köylülere ait hayvanları alarak bölgeden uzaklaştı.

Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren Boko Haram'ın 2009'dan itibaren düzenlediği kitlesel şiddet eylemleri; 20 binden fazla kişinin ölümüne ve yüz binlerce kişinin göç etmesine neden oldu.

Örgüt, 2015'ten beri ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenliyor.

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