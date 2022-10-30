O ülkede feci kaza: Yüzlerce kişi nehre düştü
Hindistan'ın en uzun köprülerinden biri olarak bilinen asma köprünün çökmesi sonucu yüzlerce kişi nehre düştü. Son belirlemelere göre 32 kişi can verdi.
Hindistan'ın Gujarat eyaletinde yer alan Morbi kentindeki Machchhu Nehri üzerindeki asma köprü çöktü.
Yaşanan talihsiz durumun ardından yüzlerce kişi nehre düştü.
32 kişi öldü
Olayda, en az 32 kişinin öldüğü bildirildi. Yerel basın çökme anında köprüde tahminen 400'den fazla kişinin bulunduğu açıkladı.
Yaralıların götürüldüğü devlet hastanesinin üst düzey yöneticisi Amit Jhala yaptığı açıklamada, "30 kişinin hayatını kaybettiğini, birçoğunun nehirden kurtarıldığını ve bazılarının hala kayıp olduğunu doğrulayabiliriz" dedi.
Onlarca kişinin yaralandığı kazada, kaybolanları arama çalışmaları devam ediyor.