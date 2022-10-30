  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya O ülkede feci kaza: Yüzlerce kişi nehre düştü
Dünya

O ülkede feci kaza: Yüzlerce kişi nehre düştü

Hindistan'ın en uzun köprülerinden biri olarak bilinen asma köprünün çökmesi sonucu yüzlerce kişi nehre düştü. Son belirlemelere göre 32 kişi can verdi.

Yeniakit Publisher
2022-10-30 19:38:00 -

Hindistan'ın Gujarat eyaletinde yer alan Morbi kentindeki Machchhu Nehri üzerindeki asma köprü çöktü.

Yaşanan talihsiz durumun ardından yüzlerce kişi nehre düştü.

32 kişi öldü

Olayda, en az 32 kişinin öldüğü bildirildi. Yerel basın çökme anında köprüde tahminen 400'den fazla kişinin bulunduğu açıkladı.

Yaralıların götürüldüğü devlet hastanesinin üst düzey yöneticisi Amit Jhala yaptığı açıklamada, "30 kişinin hayatını kaybettiğini, birçoğunun nehirden kurtarıldığını ve bazılarının hala kayıp olduğunu doğrulayabiliriz" dedi.

Onlarca kişinin yaralandığı kazada, kaybolanları arama çalışmaları devam ediyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23