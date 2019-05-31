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O Tayyip Erdoğan'ın kimin oğlu olduğu ortaya çıktı!

CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun geçtiğimiz günlerde evine iftara konuk olduğu Tayyip Erdoğan adlı gencin Saadet Partili Ertuğrul Köse’nin oğlu olduğu ortaya çıktı. Basına normal aileymiş gibi servis edilen bu iftar organizasyonun altından SP-İmamoğlu ittifakı çıkarken sosyal medyada, ‘SP'lilerin Ekrem'e desteği artık inkarı mümkün olmayan açıklıkta’ yorumları yapıldı.

31 Mayıs 2019 Cuma 18:36
O Tayyip Erdoğan'ın kimin oğlu olduğu ortaya çıktı!

CHP'nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu'nun iftar organizasyonunun kurmaca olduğu çok geçmeden ortaya çıktı. Basına, 'İmamoğlu, Tayyip Erdoğan'dan oy istedi' diye servis edilen haberde yer alan Erdoğan adlı gencin Saadet Partisi'nde aktif rol alan ve Milli Gazete çalışanı Ertuğrul Köse'nin oğlu olduğu öğrenildi.

Her defasında CHP-HDP-İP ile ittifak içerisinde olmadığını belirten Saadet Partisi'ni zora düşürecek bir gelişme yaşanıyor. Seçim stratejisini sadece AK Parti’ye kaybettirmek üzerine kuran Saadet Partisi’nin, 23 Haziran’da yapılacak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi için “Adayımızı çekmedik, İmamoğlu’nu desteklemiyoruz” söyleminin gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı.

Saadet Partisi'ni destekleyenlere bir mesaj

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu geçtiğimiz hafta pazar günkü iftarla CHP adayı Ekrem İmamoğlu’na üstü örtülü şekilde destek isterken, İmamoğlu da Saadet tabanına indi. İmamoğlu, önceki, Saadet Partisi’nin yayın organı Milli Gazete’nin Reklam Müdürü Ertuğrul Köse’nin Bağcılar’daki evine konuk oldu. Evdeki başörtülü seçmen profilinin yanı sıra Tayyip Erdoğan isimli gençle İmamoğlu arasındaki diyalog üzerinden Saadet tabanına mesaj verildi.

İmamoğlu’nu evinde ağırlayan Ertuğrul Köse’nin daha önce Saadet Partisi’nden Kastamonu Milletvekili adayı olduğu, aynı zamanda Saadet’in Bağcılar ilçe başkanlığında görev aldığı belirlendi.

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Haber Tarihi: 31 Mayıs 2019 Cuma 18:36
  1. Kastamonu
  2. İstanbul
  3. Ekrem İmamoğlu

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