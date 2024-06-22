O şehirde denize girmek yasaklandı!
Kırklareli'nin Karadeniz'e kıyısı bulunan Vize ilçesinde, olumsuz hava şartları nedeniyle 2 gün denize girilemeyecek.
Kırklareli'nin Karadeniz'e kıyısı bulunan Vize ilçesinde, olumsuz hava şartları nedeniyle 2 gün denize girilemeyecek.
Kırklareli'nin Vize ilçesinde 2 gün denize girilemeyecek.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, elverişsiz hava koşulları dolayısıyla bugün ve yarın denize girilmesi yasaklandı.
Vatandaşlardan, yasağa uymaları istendi.
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