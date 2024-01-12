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Yaşam O şehirde ağır hasarlı binaların yıkım oranı yüzde 85'e ulaştı
Yaşam

O şehirde ağır hasarlı binaların yıkım oranı yüzde 85'e ulaştı

Yeniakit Publisher
2024-01-12 11:18:00 -
O şehirde ağır hasarlı binaların yıkım oranı yüzde 85'e ulaştı

6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş’ta, ağır hasar alan binaların yıkım oranı yüzde 85'e ulaştı.

6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş’ta, ağır hasar alan binaların yıkım oranı yüzde 85'e ulaştı.

"Asrın felaketi" olarak nitelenen ve 11 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerle sarsılan Kahramanmaraş'ta 285 bin yapı stokunun yüzde 55'i hasar aldı.

Kent genelinde ağır hasar gören ve yıkım kararı verilen binalarda çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, AA muhabirine, yaşanan büyük felakette kentteki 7 bin 300 binanın yıkıldığını 4 bin 200'üne ise acil yıkım kararı verildiğini hatırlattı.

Depremin ardından kent genelindeki 35 bin binanın ağır hasarlı, 6 bin binanın ise orta hasarlı olarak kayıtlara geçtiğini anımsatan Güngör, deprem anında yıkılan ve acil yıkım kararı verilen toplamda 10 binanın enkazının kamu imkanları ile kaldırıldığını belirtti.
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Güngör, geriye kalan 35 bin ağır hasarlı binanın da Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı, Valilik ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü denetiminde ihalelerinin yapıldığını, yıkım ve enkaz kaldırma çalışmalarının da devam ettiğine işaret etti.

Ağır hasar alan binaların yıkımında yüzde 85 oranına ulaştığını vurgulayan Güngör, Kahramanmaraş'ta ağır hasarlı binaların yıkılması ve enkaz kaldırılmasında sona yaklaştıklarını ifade ederek şunları kaydetti:

"Yüklenicilerden kaynaklı sıkıntılar, işin büyüklüğünden kaynaklı sıkıntılar, binaların yıkılması esnasında çevrenin tozdan etkilenmesi, bazen enkaz kaldırılmasında yerinde ayrıştırma veya özensiz kaldığı konusunda zaman zaman da tenkitler aldık. Ancak valiliğimizin sıkı denetimleri ile ağır hasarlı binaların yüzde 85'inin yıkılması ve buradaki enkazın kaldırılmasını sağlamış oldu. Büyükşehir Belediyemiz de ihtiyaç halinde bu sürece destek verdi. Bu süreçte emeği geçen tüm yetkililere, yüklenici firmalara özellikle teşekkür ediyorum. İnşallah depremin getirdiği süreçleri hep birlikte atlatacağız."

Güngör, depremin yaralarının sarılması adına başlatılan çalışmaların gece gündüz demeden devam ettiğini sözlerine ekledi.

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