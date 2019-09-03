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O polis meslekten ihraç edildi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Ercan Havalimanı polis karakolunda, bir turisti yerde sürükleyerek tekmeleyen polis memuru Gürşah Üregül, meslekten atıldı.

03 Eylül 2019 Salı 18:18
O polis meslekten ihraç edildi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Ercan Havalimanı polis karakolunda, alkollü bir turisti yerde sürükleyerek tekmeleyen polis memuru Gürşah Üregül, meslekten ihraç edildi. KKTC'de tepkilere neden olan olay 31 Temmuz'da gündeme gelmişti.

KKTC medyasının gündeme taşıdığı olay Ercan Havalimanı’nda yaşanmıştı. Alkollü olduğu belirtilen B.T ile görevli polis memuru Gürşah Üregül tartışmış; tartışma uzayınca, Üregül, turisti bölgedeki karakola götürmüştü. Polis memuru, sürükleyerek karakolun içerisine soktuğu B.T'yı yerde de tekmelemiş; diğer polislerin araya girmesi sonucu olay yerine sağlık ekipleri çağırılmıştı.

Görüntülerin yayınlanması sonrası kamuoyunda büyük tepki oluşmuştu. Polis Genel Müdürlüğü, olayı gerçekleştiren polis memuru hakkında soruşturma başlatmış; Genel müdürlük görüntüleri sızdıranlar hakkında da araştırma başlatmıştı. Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, “Böyle bir zihniyetin polisimizde yeri olmamalı“ açıklaması yapmıştı.

Mahkemede olayı anlattı

Polis memuru Gürşah Üregül'ün yargılanmasına bugün de devam edildi. Mahkemeye bilgi veren polis Müfettişi Muavini Durmuş Aydın, "13 Haziran 2019 tarihinde Ercan Güvenlik Amirliği’nde ülkeden çıkış yapmak isteyen B.T., X-Ray cihazından geçerken sarhoşluk ve rahatsızlık yaptığı gerekçesiyle polis memuru Gürşah Üregül tarafından yaralandı. Üregül, B.T.’ye elleriyle vurdu, yere düşmesine neden oldu. Bu sırada B.T.'nin başında ve çenesinde kesikler oluştu" dedi.

Üregül hakkında “yaralama”, "ciddi darp” ve “darp” suçlarından dava açıldığını anlatan Aydın, polis memurunun, polis örgütünden uzaklaştırıldığını, etki edebileceği tahkikatın tamamlandığını belirtti.

Yargıç Gülay Süleymanoğlu da, Gürşah Üregül'ün yurtdışına çıkışının yasaklanması, iki haftada bir gün polise ispat-ı vücutta bulunması ve 50 bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması koşuluyla tutuksuz yargılanmasına karar verdi.

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Haber Tarihi: 03 Eylül 2019 Salı 18:18
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