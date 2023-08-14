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Ekonomi O otel, uluslararası yenilenebilir enerji sertifikası aldı, önemli avantajlar katlandı! Milyon dolarlık enerji projesi
Ekonomi

O otel, uluslararası yenilenebilir enerji sertifikası aldı, önemli avantajlar katlandı! Milyon dolarlık enerji projesi

Yeniakit Publisher
2023-08-14 15:23:00 - 2023-08-14 15:30:13
O otel, uluslararası yenilenebilir enerji sertifikası aldı, önemli avantajlar katlandı! Milyon dolarlık enerji projesi

Dedeman Tokat Otel, CK Enerji Çamlıbel Elektrik aracılığıyla Uluslararası Yenilenebilir Enerji Sertifikası (I-REC) alarak, tükettiği elektriğin yenilenebilir enerji kaynaklarından üretildiğini belgeledi. “Yenilenebilir enerjide tüm zamanların talep rekoru kırılırken ”CK Enerji Çamlıbel Elektrik aracılığıyla I-REC sertifikasının sahibi oldu. Milyon dolarlık enerji projesi için kolları sıvadılar!

Dedeman Tokat Otel, CK Enerji Çamlıbel Elektrik aracılığıyla Uluslararası Yenilenebilir Enerji Sertifikası (I-REC) alarak, tükettiği elektriğin yenilenebilir enerji kaynaklarından üretildiğini belgeledi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, doğa ve çevre dostu uygulamaları yürüten Tokat'ın ilk beş yıldızlı oteli Dedeman Tokat, tükettiği elektriğin yenilenebilir enerji kaynaklarından üretildiğini belgelemek üzere CK Enerji Çamlıbel Elektrik aracılığıyla I-REC sertifikasının sahibi oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen CK Enerji Çamlıbel Elektrik Genel Müdürü Muharrem Bülbül, yenilenebilir enerjiye geçişe destek olacak çalışmalarına ağırlık verdiklerini ve bu kapsamda çevre dostu elektrik tedarik etmek isteyen müşterilerinin I-REC sertifikası almalarına aracılık ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Bu süreçte müşterilerimizin yanında yer alarak çevresel sürdürülebilirlik politikalarına destek vermekten büyük mutluluk duyuyoruz. Sertifikayı alarak elektrik tüketimini yeşil enerjiden karşılayacağını belgeleyen Dedeman Tokat Otel yönetimini de attıkları bu değerli adım için gönülden kutlarım. Turizm ve konaklama sektöründe tüketicilerin yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımına yönelik hassasiyetinin arttığı bu dönemde elde ettikleri bu sertifikanın kendilerine önemli avantajlar sağlayacağına inanıyorum."

I-REC sertifikası, uluslararası bağımsız bir kuruluş olan IREC Foundation tarafından verilen ve denetlenen, geliştirilen elektriğin yenilenebilir enerji kaynaklarından üretildiğini belgeleyen uluslararası bir belgeleme sistemi olarak biliniyor. Bu sistemde, yenilenebilir enerji tesislerinde üretilen her 1 megavat elektrik karşılığında bir sertifika oluşturuluyor. Yetkili enerji şirketleri de bu sertifikayı talep eden müşterilerinin elektrik enerjilerini yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılanmasına destek veriyor. 
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