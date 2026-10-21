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Sağlık Türkiye’nin yerli ve milli sağlık hamlesi sınırları aştı! Sağlık Bakanı Memişoğlu’ndan Güney Kore’de dev sağlık diplomasısı!
Sağlık

Türkiye’nin yerli ve milli sağlık hamlesi sınırları aştı! Sağlık Bakanı Memişoğlu’ndan Güney Kore’de dev sağlık diplomasısı!

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Türkiye’nin yerli ve milli sağlık hamlesi sınırları aştı! Sağlık Bakanı Memişoğlu’ndan Güney Kore’de dev sağlık diplomasısı!

Türkiye’yi sağlık teknolojilerinde ve biyoteknolojide küresel bir merkez haline getirmek amacıyla vites artıran Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Güney Kore’de tarihi temaslara imza attı. Ziyaret kapsamında Tunus, Katar ve Güney Kore sağlık bakanlarıyla üst düzey görüşmeler gerçekleştiren Bakan Memişoğlu, küresel sağlık diplomasisinde Türkiye'nin vizyonunu ve liderliğini masaya yatırdı.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Güney Kore ziyareti kapsamında Tunus, Katar ve Güney Kore'nin sağlık bakanlarıyla bir araya geldi. Bakan Memişoğlu, sağlık teknolojileri alanında faaliyet gösteren merkez ve şirketleri de ziyaret etti.

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Bakan Memişoğlu'nun Güney Kore ziyaretinin ikinci gününde resmi temaslarını sürdürdüğü belirtildi. Memişoğlu'nun, Tunus Sağlık Bakanı Mustapha Ferjani ile gerçekleştirdiği ikili görüşmede, iki ülke arasında sağlık alanındaki mevcut iş birliklerinin geliştirilmesi, yeni iş birliği imkanları ve karşılıklı tecrübe paylaşımının artırılması konularının ele alındığı kaydedildi. Bakan Memişoğlu'nun, Katar Halk Sağlığı Bakanı Mansur bin İbrahim Al Mahmud ile yaptığı heyetler arası görüşmede ise sağlık hizmetleri ve sağlık teknolojileri alanlarındaki iş birliği imkanlarının değerlendirildiği bildirildi.

Bakan Memişoğlu'nun Güney Kore Sağlık ve Refah Bakanı Jeong Eun-kyeong ile de heyetler arası görüşme gerçekleştirdiği belirtilen açıklamada, görüşmede sağlık alanındaki iş birliğinin geliştirilmesi ve sağlık teknolojilerinde ortak çalışma alanlarının belirlenmesi üzerinde durulduğu ifade edildi.

 

'HÜCRE VE GEN TEDAVİSİ ÇALIŞMALARINI İNCELEDİ'

Resmi temaslarının ardından Samsung Medical Center ve Curocell'i ziyaret eden Bakan Memişoğlu'nun, Güney Kore'nin ilk yerli CAR-T hücre tedavilerinden Anbal-cel'in geliştirilmesi ve üretimine yönelik çalışmalar hakkında bilgi aldığı belirtildi. Memişoğlu'nun ayrıca Curocell'in Samsung Medical Center bünyesinde kurduğu İyi Üretim Uygulamaları (GMP) tesisinde yürütülen faaliyetlere ilişkin görüş alışverişinde bulunduğu kaydedildi. Bakan Memişoğlu'nun daha sonra Güney Kore merkezli GC Cell şirketinin yetkilileriyle bir araya gelerek şirketin kanser tedavilerine yönelik çalışmaları ile hücre ve gen tedavisi alanındaki üretim faaliyetlerini yerinde incelediği bildirildi.

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