Yapay zekada devrim niteliğinde hamle! Google Gemini’ın "kişisel zeka" teknolojisi araçlara entegre ediliyor!

Google, Gemini yapay zeka asistanının daha kişiselleştirilmiş bir üst sürümünü araçlara getiriyor. Yeni kişiselleştirilmiş üst sürüm, Gmail, Google Takvim, YouTube, Haritalar, Google Arama geçmişi ve diğer bağlantılı Google hizmetlerinden gelen bilgileri kullanarak kullanıcının tercihlerini, etkinliklerini ve geçmiş deneyimlerini anlayabiliyor.

Google, Gemini yapay zeka asistanının daha kişiselleştirilmiş bir üst sürümünü araçlara getiriyor.

Google, halihazırda milyonlarca binek araç, kamyon ve SUV'da bulunan Gemini yapay zeka asistanını çok daha kişisel hale getiriyor; bu hamle, tüketicileri şirketin ürün ekosisteminin içine daha fazla çekebilir.

Şirketten yapılan açıklamada, araçlardaki Gemini sistemini "kişisel zeka" özelliğiyle yükselttiğini duyurdu. Bu özellik; Gmail, Google Takvim, YouTube, Haritalar, Google Arama geçmişi ve diğer bağlantılı Google hizmetlerinden gelen bilgileri kullanarak tercihlerinizi, etkinliklerinizi ve geçmiş deneyimlerinizi anlayabiliyor.

Google, "Gemini ile Kişisel Zeka" özelliğini, araçlara, kullanıcının telefonunda çalışan ve kablosuz olarak araçla iletişim kurarak navigasyon, medya ve mesajlaşma gibi içerikleri aracın bilgi-eğlence sistemine yansıtan Android Auto üzerinden ve doğrudan aracın içine entegre edilmiş yazılım ve hizmetlerden oluşan "Google Built-in" sistemi üzerinden sunacak. Söz konusu özellik, bugünden itibaren Android Auto'da kullanıma sunuluyor; önümüzdeki aylarda ise Google Built-in sistemine sahip araçlara da genişletilecek.

Sürücülerin "kişisel zeka" özelliğinden yararlanabilmeleri için bu seçeneği aktif hale getirmeleri gerekecek. Kullanıcılar bu özelliği etkinleştirdiklerinde, farklı uygulamalar arasında kapsamlı bir veri etkileşimiyle karşılaşacaklar. Örneğin, havaalanına doğru yol alan bir sürücüye, takviminde yer alan uçuşunun rötar yaptığına dair bir bildirim anında gelecek.