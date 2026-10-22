Kardeş ülkede resmen yürürlüğe girdi! Alfabeleri değişti
Türk dünyasında ortak alfabe hedefi doğrultusunda tarihi bir adım daha atıldı. Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Latin temelli Özbek alfabesini Türkiye başta olmak üzere Türk dünyasında kullanılan alfabelere daha uyumlu hale getiren kanunu imzaladı. Yeni alfabeyle “sh” yerine “ş”, “ch” yerine “ç”, “o‘” yerine “ö”, “g‘” yerine ise “ğ” kullanılacak. Kardeş ülke Özbekistan'dan Türk dünyasını yakından ilgilendiren tarihi bir karar geldi. Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, yıllardır üzerinde çalışılan Latin alfabesine dayalı Özbek alfabesinin iyileştirilmesine ilişkin kanunu imzaladı. Kanunun, Özbekistan açısından özel anlam taşıyan 21 Ekim Özbek Dili Bayramı'nda imzalanması da dikkat çekti.