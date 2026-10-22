Kardeş ülkede resmen yürürlüğe girdi! Alfabeleri değişti

TÜRK DÜNYASIYLA ALFABE BİRLİĞİNDE YENİ ADIM Değişiklikle Özbek alfabesi, başta Türkiye olmak üzere Latin alfabesi kullanan diğer Türk devletlerinin alfabelerine daha fazla yaklaşmış olacak. Özellikle ö, ğ, ş ve ç harflerinin kullanılmaya başlanması Türkiye Türkçesiyle yazı sistemi açısından benzerliği artıracak. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu da kararın ardından yaptığı açıklamada, düzenlemenin Türk dünyasındaki ortak alfabe çalışmalarına güç katacağını belirtti. HER ŞEY BİR ANDA DEĞİŞMEYECEK Yeni alfabenin yürürlüğe girmesiyle ülkedeki bütün belgelerin bir anda değiştirilmesi gerekmeyecek. Mevcut resmî belgeler, Özbekistan'ın ulusal para birimi ve menkul kıymetleri geçerliliğini koruyacak. Ders kitapları, tabelalar ve yönlendirme levhaları ise kullanım süreleri sona erdikçe yeni alfabeye göre aşamalı olarak değiştirilecek. Böylelikle alfabe değişikliğinin devlete ve vatandaşlara getireceği ekonomik yükün mümkün olduğunca azaltılması hedefleniyor.