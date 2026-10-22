Düşüş hikaye... Petrol 110 doları aştı!

Kremlin, Putin’in Ukrayna ile ABD arabuluculuğundaki barış görüşmelerinin gelecek ay gibi erken bir tarihte yeniden başlamasını kabul ettiğini açıkladı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, görüşmeleri desteklediğini ve mümkün olan en kısa sürede başlamasını umduğunu söyledi. ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), çarşamba günü yaptığı açıklamada, ABD’nin ham petrol stoklarının geçen hafta 3,06 milyon varil azalarak 412,5 milyon varile gerilediğini bildirdi. Reuters anketine katılan analistler ise stoklarda 820 bin varillik düşüş bekliyordu.