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Düşüş hikaye... Petrol 110 doları aştı!

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Düşüş hikaye... Petrol 110 doları aştı!

Suudi Arabistan’a yönelik saldırılar ve arz kesintisi endişeleri petrol fiyatlarını yukarı taşıdı. Brent petrolün varil fiyatı yüzde 1,2 artarak 110,11 dolara, Batı Teksas türü ham petrolün fiyatı ise yüzde 1 yükselişle 98,12 dolara ulaştı.

#1
Foto - Düşüş hikaye... Petrol 110 doları aştı!

Suudi Arabistan’a yönelik yeni saldırıların ardından ABD’nin, ülkedeki diplomatik temsilciliklerinde görev yapan bazı diplomatlara ve aile üyelerine ayrılma talimatı vermesiyle petrol fiyatları perşembe günü yükseldi.

#2
Foto - Düşüş hikaye... Petrol 110 doları aştı!

Brent petrol vadeli işlemleri, GMT saatiyle 00.34’te varil başına 1,29 dolar, yani yüzde 1,2 artarak 110,11 dolara yükselirken, ABD Batı Teksas türü (WTI) ham petrolü 97 sent, yani yüzde 1 değer kazanarak 98,12 dolara çıktı. Brent çarşamba gününü büyük ölçüde değişmeden kapatırken, WTI 67 sent gerilemişti. ABDli yetkililerin Reuters’a verdiği bilgiye göre, ABD Dışişleri Bakanlığı bölgedeki diğer bazı ABD temsilciliklerinden de personelin aile üyelerini çekmeyi planlıyor. Kpler verilerine göre, son iki haftada deniz taşımacılığına yönelik en az 18 saldırı gerçekleşti.

#3
Foto - Düşüş hikaye... Petrol 110 doları aştı!

Bu arada Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Washington’ın Avrupa’da İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana yaşanan en kanlı çatışmayı durdurmaya yönelik son girişimi kapsamında, Ukrayna’daki savaşın sona erdirilmesini görüşmek üzere çarşamba günü ABD Özel Temsilcisi Steve Witkoff’u St. Petersburg’da ağırladı.

#4
Foto - Düşüş hikaye... Petrol 110 doları aştı!

Kremlin, Putin’in Ukrayna ile ABD arabuluculuğundaki barış görüşmelerinin gelecek ay gibi erken bir tarihte yeniden başlamasını kabul ettiğini açıkladı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, görüşmeleri desteklediğini ve mümkün olan en kısa sürede başlamasını umduğunu söyledi. ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), çarşamba günü yaptığı açıklamada, ABD’nin ham petrol stoklarının geçen hafta 3,06 milyon varil azalarak 412,5 milyon varile gerilediğini bildirdi. Reuters anketine katılan analistler ise stoklarda 820 bin varillik düşüş bekliyordu.

#5
Foto - Düşüş hikaye... Petrol 110 doları aştı!

EIA verilerine göre, motorin ve ısınma yakıtını da içeren distile ürün stokları, söz konusu haftada 1,68 milyon varil artarak 104,3 milyon varile yükseldi. Beklenti, 1,16 milyon varillik düşüş yönündeydi. ABD Enerji Bakanlığı çarşamba günü, Trump yönetiminin ülkenin 1 milyon varillik acil durum ısınma yakıtı rezervinin yaklaşık üçte birine kadar olan bölümünü ödünç vermeyi teklif ettiğini açıkladı. Bu adımla, İran ve Ukrayna’daki savaşların yol açtığı motorin sıkıntısı nedeniyle hızla yükselen fiyatların kontrol altına alınması amaçlanıyor.

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