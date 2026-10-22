Düşüş hikaye... Petrol 110 doları aştı!

Brent petrol vadeli işlemleri, GMT saatiyle 00.34’te varil başına 1,29 dolar, yani yüzde 1,2 artarak 110,11 dolara yükselirken, ABD Batı Teksas türü (WTI) ham petrolü 97 sent, yani yüzde 1 değer kazanarak 98,12 dolara çıktı. Brent çarşamba gününü büyük ölçüde değişmeden kapatırken, WTI 67 sent gerilemişti. ABDli yetkililerin Reuters’a verdiği bilgiye göre, ABD Dışişleri Bakanlığı bölgedeki diğer bazı ABD temsilciliklerinden de personelin aile üyelerini çekmeyi planlıyor. Kpler verilerine göre, son iki haftada deniz taşımacılığına yönelik en az 18 saldırı gerçekleşti.