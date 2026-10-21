Büyük itiraf geldi! 'Evet, kara para akladık'

Sarıgül ailesine yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan gazeteci Murat Ağırel’in İstanbul Emniyet Müdürlüğünde verdiği ifade, iddiaların içeriğini de gün yüzüne çıkardı.

İddiaların kaynağı, Almanya’da yaşayan Sinan Çampınar ile Alman ortakları Kai Precat ve Marc Baeriswyl. Üçlü, Yeni Parti Milletvekili Mustafa Sarıgül ve oğulları Emir ile Ömer Sarıgül’le ortak iş yaptıklarını ve dolandırıldıklarını öne sürdü.

Çampınar, Ağırel’e Mustafa Sarıgül’ün kendisiyle konuştuğu bir video gönderdi. Ağırel’e göre videoda, kurulması planlanan bazı şirketlerin şeması ve bu şirketlerin bedelleri yer alıyor.

Ağırel, Çampınar’la yaptığı ve kaydını emniyete sunduğu telefon görüşmesinde “Yani siz kara para aklıyordunuz aslında” diye sorduğunu, Çampınar’ın “Evet öyle” cevabını verdiğini aktardı.