Rus jetleri NATO hava sahasında! Çok kötü, ortalık yangın yeri: Hollandalı F-16’lar ve hükümet devreye girdi!

Hollanda ve Danimarka, iki Rus bombardıman uçağı Kuzey Denizi üzerinde NATO hava sahasına yaklaştığında F-16 savaş uçaklarını görevlendirdi. Rus uçakları kimliklendirildikten sonra geri döndü ve uluslararası hava sahasını terk etmedi.

Hükümetten yapılan bir açıklamaya göre iki Hollandalı F-16 uçağı, yerel saatle 07:19’da bir alarm sonrasında Hollanda’nın sorumluluk alanını korumak üzere havalandı ve hazırlandı. Açıklamaya göre, “Bu sık sık yaşanan bir durum değil, ancak bugünkü olay hızlı konuşlandırmanın önemini gösteriyor.”

Danimarka Savunma Komutanlığı sözcüsüne göre Danimarka hükümeti de kendi F-16’larını uçakları kimliklendirmek için görevlendirdi, ancak Ruslar uluslararası hava sahasında kaldı. Lahey’deki savunma bakanlığı sözcüsü açıklamasına göre Hollandalı F-16’lar havada ve bir bekleme deseni içinde uçtu.

Hollanda ve Belçika, Benelux bölgesinin hava sahasını sırayla izliyorlar ve Hollanda hava kuvvetleri Nisan ortasından bu yana sorumluluk sahibi. Hollandalı savaş komutanlığı, Kuzeydoğu Avrupa’nın hava sahası gözetimi için Kombine Hava Operasyon Merkezi olan Almanya’nın Uedem kentindeki Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü (NATO) merkeziyle iletişimde bulunuyor.. Bloomberg

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