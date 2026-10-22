İşsizlik maaşının hesaplamasında ciddi değişiklik!

KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU’NA BAŞVURU Yaşanan gelişmeyi herkesin anlayacağı şekilde özetleyeyim. İki şirkette çalışan, her iki şirketten de SGK primi ve işsizlik sigortası primi ödenen kişi, işten çıkartılıyor. Çalışan, işsizlik maaşına başvuruyor. İŞKUR, çalışanın prime esas kazancını hesaplayıp, işsizlik maaşı bağlıyor. Bunun üzerine çalışan işsizlik ödeneği hesabına dahil edilen son 4 aylık dönemde iki işyerinde eş zamanlı çalıştığı, her iki işyerinden elde edilen prime esas kazançlar üzerinden SGK’ya prim bildirimi yapıldığı, işsizlik ödeneğinin aritmetik ortalama esas alınarak hesaplandığı gerekçesiyle; Kamu Denetçiliği Kurumu’na başvurup, işsizlik maaşının yeniden hesaplanmasını talep ediyor. İŞKUR ise iki işyerinde eş zamanlı çalışmalarda prime esas kazançların doğrudan toplanarak, hesaplanmasına mevzuatın izin vermediğini; prim gün ve kazançların toplamının 30 günlük karşılığının esas alındığını öne sürüyor.