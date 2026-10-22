İşsizlik maaşının hesaplamasında ciddi değişiklik!

Önce işsizlik maaşı ile ilgili bilgi vereyim ki, Kamu Denetçiliği Kurumu’nun tavsiye kararı daha iyi anlaşılsın. İşsizlik maaşı İŞKUR tarafından İşsizlik Sigortası Fonu’ndan ödeniyor. Kendi istek ve kusuru dışında işvereni tarafından işten çıkartılanlar işsizlik maaşından yararlanabiliyor. Çalışanın işsizlik maaşı alabilmesi için; işten çıkarılmadan önceki son 3 yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş ve işten çıkarılmadan önceki son 120 gün sigortalı olarak çalışmış olması gerekiyor.