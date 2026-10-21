Cevdet Yılmaz'dan fon soruşturması açıklaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda 2027 yılı bütçesini sundu.

Burada açıklamalar yapan Yılmaz fon soruşturmasına ilişkin önemli ifadeler kullandı.

Cevdet Yılmaz'ın konuya ilişkin değerlendirmeleri şöyle:

"(Fon soruşturmaları) Yatırımcı ile manipülatörü birbirine karıştırmadan titiz bir şekilde adli ve idari süreçleri hayata geçiriyoruz, geçirmeye devam edeceğiz"

"İnanıyorum ki mevcut sorunların aşılması ile sermaye piyasalarımız yoluna çok daha güçlü bir şekilde devam edecek, yatırımcılarına da ülke ekonomisine de kazandıracaktır"