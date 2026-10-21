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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Atina’ya akılcı teklif! Dışişleri Bakanı Fidan Yunanistan’ın acizliğini gözler önüne serdi!
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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Atina’ya akılcı teklif! Dışişleri Bakanı Fidan Yunanistan’ın acizliğini gözler önüne serdi!

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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Atina’ya akılcı teklif! Dışişleri Bakanı Fidan Yunanistan’ın acizliğini gözler önüne serdi!

Belçika’nın başkenti Brüksel’deki temaslarının ardından açıklamalarda bulunan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’e New York’taki BM zirvesinde sunduğu tarihi teklifi kamuoyuna açıkladı. Erdoğan’ın Yunan başbakana, “Elektriği 2 bin kilometre uzaklıktan getirmek için Avrupa fonlarından 2 milyar avro harcamak yerine, yalnızca 70 mil uzaklıktaki Türkiye anakarasından su, elektrik ve doğal gaz sağlayalım” dediğini aktaran Fidan, Türkiye’nin bölgesel gücünü ve çözüm iradesini bir kez daha ilan etti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Belçika’nın başkenti Brüksel’deki temaslarının ardından basına değerlendirmede bulundu. Bakan Fidan, dikkat çeken bir açıklamaya imza attı. Fidan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın New York'taki son BM zirvesinde Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis'e yaptığı teklifi açıkladı.

ERDOĞAN'DAN MİÇOTAKİS'E: ELEKTRİĞİ BİZDEN ALIN

Fidan, Erdoğan'ın "Elektriği 2.000 kilometre uzaklıktan getirmek için Avrupa fonlarından 2 milyar avronun üzerinde harcama yapmak yerine, elektriği bizden satın almanızı tercih ederim. Türkiye anakarasından, yalnızca 70 mil uzaklıktan size su, elektrik ve doğal gaz sağlayabiliriz." dediğini söyledi.

Yunanistan'ın karasularını 12 deniz mil genişletme durumu hakkında ise Bakan Fidan şu ifadeleri kullandı: "Yunanistan, Türkiye ile mesele çözülmeden böyle bir adıma başvurmayacağını hiçbir zaman açıkça beyan etmemiştir.

 

"TÜRKİYE OLMADAN, YUNAN İÇ SİYASETİ VAR OLAMAZ"

Şimdiye kadar sorunlarımızı medeni bir şekilde çözmeyi bekleyerek statükoyu koruyoruz. Bu mesele çözülebilirdir. Problemin çözümü için ihtiyaç duyulan siyasi iradeyi ortaya koyabilecek gerekli siyasi meşruiyete yalnızca Cumhurbaşkanı Erdoğan sahiptir.

Sorun çözülebilir. Sorunu çözmek için gereken siyasi meşruiyete sahip tek kişi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dır. Yunan dostlarıma tavsiyem. O hala oradayken anı yakalayın ve onunla çalışın. Yunan iç siyasetinde biraz anti-Türkiye retoriği gereklidir. Bu aspirin gibidir. Türkiye olmadan Yunan iç siyaseti var olamaz."

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