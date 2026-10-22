Asgari ücret desteğine büyük zam!

BU YIL AYRILAN KAYNAK DAHA YÜKSEK Bu yıl benzer bir formül uygulanabilir mi? Bu yıl ayrılan kaynağın daha yüksek bir oranda olduğu görülüyor. Yüzde 33.70 oranına, 2025'de olduğu gibi uyumlu bir asgari ücret artışı düşünüldüğünde yüzde 30'lar civarında bir asgari ücret artışı gerçekleşebilir. Buna göre brüt asgari ücret 42.939 TL'ye çıkarken net asgari ücret 36.500 TL olur. Orta Vadeli programdaki yüzde 28.4 oranındaki enflasyon kadar artış yapıldığında ise brüt asgari ücret 42.410 TL, net asgari ücret 36 bin 49 TL olur.