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Gündem Çukurova Belediyesi'ne operasyonda sıcak gelişme
Gündem

Çukurova Belediyesi'ne operasyonda sıcak gelişme

Yeniakit Publisher
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Çukurova Belediyesi'ne operasyonda sıcak gelişme

Çukurova Belediyesi'ne yönelik operasyonda gözaltına alınan 49 şüpheli hakkında sıcak bir gelişme yaşandı. Çukurova Belediye Başkanı Emrah Kozay ile eski Belediye Başkanı Soner Çetin’in de bulunduğu şüpheliler adliyeye getirildi.

Çukurova Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan, aralarında Çukurova Belediye Başkanı Emrah Kozay ile eski Belediye Başkanı Soner Çetin’in de bulunduğu 49 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

 

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Çukurova Belediyesi’nde gerçekleştirilen ihale ve doğrudan temin işlemlerinde usulsüzlük yapıldığı iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, 19 Ekim’de operasyon düzenlendi. Jandarma ekiplerince 51 şüpheliye yönelik gerçekleştirilen operasyonda, aralarında Çukurova Belediye Başkanı Emrah Kozay ve önceki dönem Belediye Başkanı Soner Çetin’in de bulunduğu 44 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma sürecindeki yakalamalarla birlikte gözaltı sayısı 49’a yükseldi.

 

Soruşturma dosyasında Belediye Başkanı Emrah Kozay’ın 'örgüt lideri', eski Belediye Başkanı Soner Çetin ile Kozay’ın teyzesi Sıdıka Şire’nin ise 'örgüt yöneticisi' olarak değerlendirildiği öğrenildi. Şüpheliler arasında bazı belediye başkan yardımcıları ve belediye personelinin de yer aldığı belirtildi. Soruşturmanın; belediyenin ihale ve doğrudan temin işlemlerinde usulsüzlük yapıldığı, belediyeye bağlı anonim şirket üzerinden gerçekleştirilen bazı alımlarda Kamu İhale Kanunu’ndaki istisna hükmünün usulsüz kullanıldığı ve hakediş ödemeleri karşılığında rüşvet alındığı iddiaları üzerine başlatıldığı ifade edildi.

 

Dosya kapsamında ayrıca, belediyede çalışmadığı halde maaş aldığı öne sürülen kişilerle ilgili de inceleme yapıldı. Bu kapsamda belediyeye gitmeden maaş aldığı iddia edilen 8 kişi hakkında işlem yapıldı. Gözaltına alınanlar arasında CHP’li Tufanbeyli Belediye Başkanı Ahmet Aktürk’ün kızı E.A.’nın da bulunduğu öğrenildi.Belediyeden temin edilen 2024, 2025 ve 2026 yıllarına ait ihale ve doğrudan temin evrakının 3 kişilik bilirkişi heyetince incelendiği, hazırlanan rapor ve deliller doğrultusunda operasyon kararı alındığı kaydedildi.Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 49 şüpheli, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

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