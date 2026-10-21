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Gündem Enkazdan acı haber geldi: Kardeşlerden birinin cansız bedeni çıkarıldı
Gündem

Enkazdan acı haber geldi: Kardeşlerden birinin cansız bedeni çıkarıldı

Yeniakit Publisher
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Enkazdan acı haber geldi: Kardeşlerden birinin cansız bedeni çıkarıldı

Zonguldak'ta çöken binanın enkazından acı haber geldi. Evde üç kardeşin yaşadığı, çökme sırasında kardeşlerden Kemal Akçaarman'ın evde bulunmadığı öğrenildi. Enkaz altında kalan Türkan Akçaarman'ın ise cansız bedeni çıkarıldı.

Merkez Meşrutiyet Mahallesi Sütliyen Sokak'taki 2 katlı bina henüz belirlenemeyen nedenle çöktü.

İhbar üzerine olay yerine, AFAD, itfaiye, polis, sağlık ve UMKE ekipleri sevk edildi.

Ekipler, Kenan Akçaharman'ı (68) enkazdan kurtardı.

Çalışmalarını sürdüren ekipler, abla Türkan Akçaharman Özhan'ın (74) ise cansız bedenine ulaştı.

Bu arada ev sakinlerinden diğer kardeş Kemal Akçaharman'ın (72) çökme anında evde bulunmadığı öğrenildi.

Öte yandan 17 Ekim'de aynı sokaktaki metruk binanın bir bölümü, yağışların da etkisiyle çökmüştü.

VALİ'NİN AÇIKLAMASI

Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, olay yerine gelerek incelemelerde bulundu, yetkililerden bilgi aldı.

Hacıbektaşoğlu, gazetecilere, saat 17.54'te merkezde 2 katlı betonarme yapının çöktüğünü söyledi.

Enkaz altında 2 kişinin kaldığını belirten Hacıbektaşoğlu, "Çok kısa zamanda ekiplerimiz müdahale etmiştir. Bir vatandaşımız yaralı olarak enkazdan kısa sürede kurtarılmıştır, onun sağlık durumu iyi. Bir vatandaşımız da az önce maalesef ölü olarak çıkarılmıştır. Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." diye konuştu.

Hacıbektaşoğlu, binanın eski olduğunu, inceleme yapılacağını aktararak, "Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığımızca da inceleme başlatılmıştır. Binada şu anda kimse yok. Vefat eden Türkan Özhan isminde 74 yaşındaki vatandaşımızın bir oğlu olduğu haberi geldi ama onun da şu anda enkazda değil, Malatya'da olduğunu arkadaşlarımız tespit etti. Dolayısıyla şu an için enkazda kimse olmadığını biliyoruz" ifadesini kullandı.

Yakındaki bir evin her ihtimale karşı acil olarak tahliye edildiğini dile getiren Hacıbektaşoğlu, incelemelerin devam edeceğini kaydetti.

Hacıbektaşoğlu, kentin zeminine değinerek, yapı stokunun eski ve çözümün kentsel dönüşüm olduğunu anlattı. Vali Hacıbektaşoğlu, daha sonra yaralı kurtarılan kişiyi hastanede ziyaret etti.

 

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