İran'da sıcak saatler! Patlama sesleri duyuldu
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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İran basını sıcak gelişmeyi "Hürmüzgan eyaletine bağlı Sirik kentinde patlama sesleri duyuldu" ifadeleriyle duyurdu.
İran'ın güneyindeki Hürmüzgan eyaletine bağlı Sirik kentinin Kerpan bölgesinde patlama sesleri duyulduğu bildirildi.
Birden çok patlama sesi
Fars Haber Ajansına göre, Sirik kentinin Kerpan bölgesinde birden çok patlama sesi duyuldu.
Patlamalara ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.