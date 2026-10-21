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Dünya İran'da sıcak saatler! Patlama sesleri duyuldu
Dünya

İran'da sıcak saatler! Patlama sesleri duyuldu

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İran'da sıcak saatler! Patlama sesleri duyuldu

İran basını sıcak gelişmeyi "Hürmüzgan eyaletine bağlı Sirik kentinde patlama sesleri duyuldu" ifadeleriyle duyurdu.

İran'ın güneyindeki Hürmüzgan eyaletine bağlı Sirik kentinin Kerpan bölgesinde patlama sesleri duyulduğu bildirildi.

 

Birden çok patlama sesi 

Fars Haber Ajansına göre, Sirik kentinin Kerpan bölgesinde birden çok patlama sesi duyuldu.

Patlamalara ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.

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