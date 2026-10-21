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Gündem Başkan Erdoğan, Radev ile telefonda görüştü
Gündem

Başkan Erdoğan, Radev ile telefonda görüştü

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Başkan Erdoğan, Radev ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bulgaristan Başbakanı Radev ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Bulgaristan ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, iki ülke ilişkilerini geliştirmek için adımlar atmayı sürdüreceklerini, ticaret başta olmak üzere işbirliklerini artıracak somut hamleler yapmaya devam edeceklerini belirtti.

 

Erdoğan, Türkiye olarak Karadeniz'de seyrüsefer emniyetini tesis etmek için Rusya ve Ukrayna ile temaslar gerçekleştirdiklerini, Bulgaristan'ın Münhasır Ekonomik Bölgesi'nde gerçekleşen SİHA saldırısından üzüntü duyduklarını belirterek, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bulgaristan Başbakanı Radev'i, 11-12 Kasım'da Antalya'da düzenlenecek COP31 Liderler Zirvesi'ne de davet etti.

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