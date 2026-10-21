CANLI ANLATIM: Lille - Galatasaray
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında deplasmanda Lille ile karşı karşıya geliyor. Karşılaşma Lille 2 - 2 Galatasaray skoruyla devam ediyor.
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Lille 2 - 2 Galatasaray
Devre Arası
44' GOL! Batrakov, topu ağlara gönderdi. Sağ taraftan Sallai'nin açtığı ortaya Batrakov, kafayı vurdu ve topu ağlara gönderdi.
39' GOL! Diaoune, topu ağlara gönderdi ve Lille 2-1 öne geçti.
32' Sol taraftan yapılan ortaya Uğurcan, müdahale etti ama top Haraldsson'un önünde kaldı. Haraldsson'un vuruşu üstten auta gitti.
28' PENALTI İPTAL! Pozisyon VAR'da incelendikten sonra penaltı iptal edildi.
27' Savunmanın arkasına atılan pasa Osimhen hareketlendi. Osimhen, kaleci Berke'den sıyrılmak isterken yerde kaldı, hakem penaltı noktasını gösterdi.
24' Sağ taraftan yapılan ortaya Diaoune kafayı vurdu, son anda Uğurcan topu kornere çeldi.
21' Sarı Kart: Nabil Bentaleb
18' Karşılaşmanın bu bölümünde tempo oldukça düşük.
7' GOL! Savunmanın arkasına atılan pasta Diaoune, karşı karşıya kaldı ve Uğurcan'ı çalımlayarak boş kaleye topu ağlara gönderdi.
2' GOL! Barış Alper, sol taraftan muhteşem gitti ve topu arka direğe kesti. Savunmadan seken top penaltı noktasının biraz önündeki Yunus'un önünde kaldı. Yunus, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi ve Galatasaray'ı 1-0 öne geçirdi.
1' Maçta ilk düdük çaldı.
İLK 11'LER
Lille: Berke, Goffi, Ngoy, Aleksandro, Verdonk, Andre, Mukau, Bentaleb, Bakwa, Haraldsson, Diaoune.
Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Yunus, Batrakov, Barış Alper, Osimhen.