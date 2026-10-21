  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Bakan Şimşek canlı yayında açıkladı: Fonlardan kaçırılan para 647 milyar lira AKINCI artık daha da güçlü: Yerli mühimmatlarla tam isabet Emekli Siyonist general: ABD bizi terk etti, Türkiye artık bölgenin askeri süper gücü! Pezeşkiyan'dan Trump'a sert tepki: Tehdit altında müzakere olmaz! Zorbalık dilini bırakın! Katılmayacağı yönündeki iddialar yalanlandı Aliyev TDT zirvesi için Ankara’ya geliyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetine icabet edecek! Yarın Türkiye'ye gelecek Kızların aralarında koyduğu kurallar ‘pes’ dedirtti! Sanki yurt odası değil de Nazi kampı Emperyalist ABD’nin bölgedeki temasları sürüyor! Washington temsilcisi Şam hattında! Küresel güçlerin kirli pazarlığında yeni perde! ABD’li ajan takassız serbest bırakıldı! Yahudi kuklası deli, İspanyollardan Başbakan Sanchez’i kovmalarını istedi
Spor CANLI ANLATIM: Lille - Galatasaray
Spor

CANLI ANLATIM: Lille - Galatasaray

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
CANLI ANLATIM: Lille - Galatasaray

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında deplasmanda Lille ile karşı karşıya geliyor. Karşılaşma Lille 2 - 2 Galatasaray skoruyla devam ediyor.

CANLI ANLATIM İÇİN SAYFAYI SIK SIK YENİLEYİNİZ...

Lille 2 - 2 Galatasaray

Devre Arası

44' GOL! Batrakov, topu ağlara gönderdi. Sağ taraftan Sallai'nin açtığı ortaya Batrakov, kafayı vurdu ve topu ağlara gönderdi.

39' GOL! Diaoune, topu ağlara gönderdi ve Lille 2-1 öne geçti.

32' Sol taraftan yapılan ortaya Uğurcan, müdahale etti ama top Haraldsson'un önünde kaldı. Haraldsson'un vuruşu üstten auta gitti.

28' PENALTI İPTAL! Pozisyon VAR'da incelendikten sonra penaltı iptal edildi.

27' Savunmanın arkasına atılan pasa Osimhen hareketlendi. Osimhen, kaleci Berke'den sıyrılmak isterken yerde kaldı, hakem penaltı noktasını gösterdi.

24' Sağ taraftan yapılan ortaya Diaoune kafayı vurdu, son anda Uğurcan topu kornere çeldi.

21' Sarı Kart: Nabil Bentaleb

18' Karşılaşmanın bu bölümünde tempo oldukça düşük.

7' GOL! Savunmanın arkasına atılan pasta Diaoune, karşı karşıya kaldı ve Uğurcan'ı çalımlayarak boş kaleye topu ağlara gönderdi.

2' GOL! Barış Alper, sol taraftan muhteşem gitti ve topu arka direğe kesti. Savunmadan seken top penaltı noktasının biraz önündeki Yunus'un önünde kaldı. Yunus, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi ve Galatasaray'ı 1-0 öne geçirdi.

1' Maçta ilk düdük çaldı.

İLK 11'LER

Lille: Berke, Goffi, Ngoy, Aleksandro, Verdonk, Andre, Mukau, Bentaleb, Bakwa, Haraldsson, Diaoune.

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Yunus, Batrakov, Barış Alper, Osimhen.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23