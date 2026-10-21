Bodrum’da feci kaza! Temizlik ateşi yakan yaşlı adam ateşin içine düşerek hayatını kaybetti!
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Muğla’nın Bodrum ilçesinde meydana gelen üzücü olayda, bahçesini temizlemek için ateş yakan 87 yaşındaki Mehmet Ertok feci şekilde can verdi. Çömlekçi Mahallesi'ndeki evinin bahçesinde temizlik yaptığı sırada dengesini sağladığı bastonunun kırılması üzerine kontrolden çıkan talihsiz adam, yakılan ateşin içine düşerek yaşamını yitirdi.
MUĞLA’nın Bodrum ilçesinde, bahçesinde temizlik yaptığı sırada bastonunun kırılması sonucu yaktığı ateşin içine düşen Mehmet Ertok (87) yaşamını yitirdi.
Olay, saat 16.00 sıralarında Çömlekçi Mahallesi'ndeki bir evin bahçesinde meydana geldi. Bahçesinde temizlik ateşi yakan Mehmet Ertok, iddiaya göre kullandığı bastonun kırılması üzerine dengesini kaybederek ateşin içine düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Ertok'un hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma ekiplerince olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)