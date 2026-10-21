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Gündem Siyonist terör Batı Yaka’da azar vurdu! Filistinlilerin ekmeğine göz diken işgalci güçlerden çifte standart rezaleti!
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Siyonist terör Batı Yaka’da azar vurdu! Filistinlilerin ekmeğine göz diken işgalci güçlerden çifte standart rezaleti!

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Siyonist terör Batı Yaka’da azar vurdu! Filistinlilerin ekmeğine göz diken işgalci güçlerden çifte standart rezaleti!

İşgal altındaki Batı Yaka’da topraklarını korumaya çalışan mazlum Filistinli çiftçilere ve zeytin hasadına destek veren aktivistlere saldıran Siyonist İsrail ordusu, çirkin yüzünü bir kez daha gösterdi. Bölgede bulunan ABD'li Demokrat Kongre adayı Brad Lander’ı ve onlarca aktivisti alıkoyan terör devleti, Lander'ı tanınan bir isim olması sebebiyle serbest bırakırken, onlarca insan hakları savunucusunu hücrelerde tutmaya devam ediyor.

İşgal altındaki Batı Yaka’da Filistinli çiftçilere eşlik ederken İsrail ordusunca gözaltına alınan ABD'li Demokrat Kongre adayı Brad Lander, kendisinin muhtemelen kamuoyunda tanınan biri olması nedeniyle serbest bırakıldığını söyledi.

ABD'li Demokrat Kongre adayı Lander, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından serbest kalmasının ardından açıklama yaptı.

Lander, zeytin hasadı yapan Filistinlilere eşlik eden onlarca haham ve aktivistin İsrail ordusu tarafından hala gözaltında tutulduğunu belirtti.

"İsrail ordusu beni - muhtemelen tanınan biri olmam sebebiyle - sadece bir 'uyarıyla' serbest bıraktı. Onlara henüz kongre üyesi bile olmadığımı, sadece aday olduğumu söylemiştim." dedi.

Kendisiyle birlikte Filistinlilerin zeytin hasadına eşlik ederken alıkonulan onlarca haham ve aktivistin derhal serbest bırakılması çağrısı yapan Lander, şunları kaydetti:

"Açık konuşmak gerekirse, Filistinliler her gün bundan çok daha ağır şartlarla yüzleşiyor. İsrail ordusunun gerçekleştirdiği bu gözaltılar; Filistinlilerin zeytinliklerini hasat etme, yollarında seyahat etme ve evlerinde yaşama haklarını baltalamaya yönelik bir başka girişimdir."

Lander, İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, işgal altındaki Batı Yaka’da Filistinlilere yönelik saldırılarına ilişkin "Bu durum, tırmandırılan ve çok açık bir şekilde devlet eliyle yürütülen etnik temizliğin yeni bir halkasıdır." ifadelerini kullandı.

İsrail ise Batı Yaka’da İsrail ordusunca alıkonulan ABD’li Demokrat Kongre adayı Lander’ın “planlı siyasi provokasyon” yaptığını iddia etti.

İsrail Dışişleri Bakanlığının ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, Filistinlilere destek için bölgede bulunan Lander, "Mesele zeytin toplamak değil, manşetlere çıkmaktı." ifadeleriyle hedef alındı.

"İnsan Hakları için Hahamlar" örgütü, Lander'ın, 80 örgüt üyesi ve ABD'li aktivistle birlikte Beytüllahim yakınlarındaki bir köyde gözaltına alındığını duyurmuştu. 

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