Cevdet Yılmaz başta emekliler olmak üzere tüm Türkiye’yi heyecanlandırdı: 2027 bütçesi refah bütçesi olacak! Toplumun satın alma gücü artacak!

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, 2027 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ve 2025 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin sunumunu gerçekleştirdi. Kalkınma Planı ve Orta Vadeli Program ile uyumlu hazırlanan bütçenin, kaynakların öncelikli alanlara yönlendirilmesini, üretken kapasitenin artırılmasını ve beşeri sermayenin güçlendirilmesini esas aldığını belirten Yılmaz, para, maliye ve gelirler politikaları arasındaki güçlü eş güdümün devamı, mali disiplinin korunması, kamu harcamalarında etkinliğin artırılması ve dezenflasyon sürecinin desteklenmesinin bütçenin temel dayanaklarını oluşturduğunu söyledi.

Yılmaz, zorlu dış konjonktüre karşın Türkiye ekonomisinin, makroekonomik istikrarı önceleyen politikaların desteğiyle dayanıklılığını koruduğunu ve dezenflasyon süreciyle uyumlu bir büyüme performansı sergilediğini dile getirerek, dünya ekonomisinin 2020-2025 döneminde birikimli olarak yüzde 19,3 oranında büyüme kaydederken Türkiye ekonomisinin aynı dönemde birikimli olarak yüzde 35,3 oranında büyüdüğünü hatırlattı.

TÜRKİYE DÜNYANIN 16. BÜYÜK EKONOMİSİ

Yıllık ortalama büyüme açısından bakıldığında ise küresel büyüme yüzde 3 gerçekleşirken, Türkiye'nin büyüme performansının yüzde 5 ile dünya ortalamasının oldukça üzerinde gerçekleştiğini aktaran Yılmaz, şöyle konuştu: "Güncel tahminler doğrultusunda, Türkiye ekonomisinin 2026 yılında dünya ekonomileri sıralamasındaki konumunu koruyarak dünyanın 16’ncı büyük ekonomisi olması beklenmektedir. Satın Alma Gücü Paritesi cinsinden bakıldığında ise ülkemizin dünyanın 11'inci, Avrupa'nın ise 4'üncü büyük ekonomisi olma konumunu sürdürmesi beklenmektedir. Jeopolitik gerilimlerin tırmandığı, enerji ve emtia fiyatlarının yükseldiği ve dış talepteki zayıflığın belirginleştiği 2026 yılının ilk yarısında Türkiye ekonomisi dezenflasyon süreci ve sıkı para duruşuyla uyumlu olarak yüzde 2,5 oranında büyümüştür."

KİŞİ BAŞI GELİR 20 BİN DOLARI AŞACAK

Yılmaz, ekonomik büyümenin 2027 yılında yüzde 4,2'ye, 2028'de yüzde 4,6'ya ve program dönemi sonunda yüzde 5'e ulaşmasının hedeflediğini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"2026 yılını tamamlarken Türkiye Yüzyılı vizyonuna yakışır bir biçimde üç tarihi eşiği birlikte geride bırakmayı öngörmekteyiz. 2026 yılı sonunda milli gelirimizin ilk kez 1,8 trilyon doların üzerine çıkması kişi başına gelirimizin ilk defa 20 bin doları aşması ve ülkemizin yüksek gelir grubu için belirlenen eşiğin üzerinde yer alması beklenmektedir. Program dönemi içinde 2028 yılı sonunda ise milli gelirimizin 2 trilyon dolar sınırını geride bırakması öngörülmektedir. Türkiye ekonomisinin son dönemde ortaya koyduğu güçlü büyüme performansı, vatandaşlarımızın refah düzeyine ve kişi başına milli gelire de yansımaktadır. 2025 yılında 18 bin 103 dolar olarak gerçekleşen kişi başına düşen milli gelirin 2026 yılında 20 bin 523 dolara, 2027 yılında 22 bin 285 dolara, 2028 yılında 23 bin 419 dolara yükselmesi beklenmektedir. Program dönemi sonu olan 2029 yılında ise kişi başına milli gelirimizin 25 bin dolara yaklaşacağı tahmin edilmektedir."

BÜTÇEYİ FAİZ BÜTÇESİNDEN ÇIKARIP HİZMET BÜTÇESİNE ÇEVİRDİK

Yılmaz, 2026 yılında, merkezi yönetim bütçe giderlerinin 19 trilyon 660 milyar lira, merkezi yönetim bütçe gelirlerinin 17 trilyon 28 milyar lira, bütçe açığının 2 trilyon 632 milyar lira, faiz dışı fazlanın 193 milyar lira olarak gerçekleşeceğini tahmin ettiklerini, 2026 yıl sonu bütçe açığının milli gelire oranını yüzde 3,1 olarak öngördüklerini ifade etti.

2027 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi kapsamında 230 kamu idaresinin bütçesinin bulunduğunu, bütçe giderlerinin 27 trilyon 276 milyar lira, bütçe gelirlerinin ise 23 trilyon 408 milyar lira olacağını öngördüklerini bildiren Yılmaz, 3 trilyon 868 milyar lira olarak tahmin edilen bütçe açığının Gayri Safi Yurt İçi Hasıla'ya oranının ise yüzde 3,5 olarak gerçekleşmesini beklediklerini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, AK Parti hükümetleri döneminde mali disiplinin her zaman temel öncelikleri olduğunu vurgulayarak, "Bütçeyi faiz bütçesi olmaktan çıkararak hizmet bütçesi haline getirdik. 2002 yılında milli gelire oranla yüzde 14,3 olan faiz giderlerini oldukça düşük seviyelere indirdik. Nitekim, 2027 yılı bütçesinde, faiz giderlerinin milli gelire oranının yüzde 3,6 seviyesinde olmasını öngörmekteyiz" dedi.

23 TRİLYON 408 MİLYAR LİRA

2027'de merkezi yönetim bütçe gelirlerinin 2026 yılı gerçekleşme tahminlerine göre yüzde 37,5 artışla 23 trilyon 408 milyar liraya, vergi gelirlerinin ise yüzde 36,5 oranında artarak 19 trilyon 906 milyar liraya ulaşacağını tahmin ettiklerini söyledi.

Vergi yükünün adil dağılımını güçlendirmek amacıyla kayıt dışılığın azaltılması yoluyla doğrudan vergilerin bütçe gelirleri içindeki payının artırılmasının öncelikli hedefleri arasında yer aldığını vurgulayan Yılmaz, "Bu kapsamda yaptığımız vergisel düzenlemeler ve kayıt dışılığa yönelik aldığımız tedbirlerle 2002-2024 döneminde yüzde 34 olan doğrudan vergilerin payını 2025 yılında yüzde 37,6'ya çıkardık. Bu oranı 2027 yılında yüzde 39,9'a, program dönemi sonunda ise yüzde 40,1'e çıkarmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

Yılmaz, 2021 yılında uygulamaya başladıkları performans esaslı program bütçe sistemiyle kamu harcamalarında şeffaflığı ve hesap verebilirliği artırarak harcama önceliği geliştirmek suretiyle mali disiplini desteklediklerini belirtti.

TEMEL ÖNCELİK SATIN ALMA GÜCÜNÜ ARTIRMAK

"AK Parti hükümetleri döneminde çalışanlarımızın ve emeklilerimizin aylık ve ücretlerinde enflasyonun üzerinde reel artışlar yaptık." diyen Yılmaz, şöyle devam etti: "En düşük devlet memuru aylığı, 2026 yılı temmuz ayı itibarıyla 70 bin 224 liraya yükseltilmiştir. Temmuz ayı itibarıyla 2002 yılına göre reel artış yüzde 281 olmuştur. En düşük emekli aylığı 2026 yılı ocak ayında 20 bin liraya çıkartılmış olup, bu tutar temmuz itibarıyla da 23 bin 552 liraya yükseltilmiştir. En düşük Tarım Bağ-Kur emekli aylığı 2026 yılı temmuz ayı itibarıyla 23 bin 552 liraya yükseltilmiş olup, 2002 yılına göre reel artış yüzde 661 olmuştur. Önümüzdeki dönemde de emekliler başta olmak üzere geniş toplumsal kesimlerin satın alma gücünü artırıcı çalışmalar yapmak, temel önceliklerimiz arasında olacaktır."

2027 BÜTÇESİ REFAH BÜTÇESİDİR

"2027 yılı bütçemiz, küresel belirsizliklerin arttığı bir dönemde ekonomimizin dayanıklılığını güçlendiren, üretim ve rekabet kapasitemizi dönüştürerek ileriye taşıyan, bugünün kazanımlarını kalıcı refaha dönüştürmeyi hedefleyen bir 'Dayanıklılık, Refah ve Dönüşüm Bütçesi'dir." diyen Yılmaz, sözlerini şöyle tamamladı: "Aralıksız olarak sunulan 25. bütçe olması vasfıyla 2027 yılı bütçemiz, yönetimde istikrarı, ülkemizin kalkınma hedeflerine kesintisiz bağlılığını ve değişen koşullara uyum sağlama iradesini yansıtmaktadır. Türkiye Yüzyılı vizyonumuz doğrultusunda çeyrek asra ulaşan tecrübemiz, dirayetli liderliğimiz, güçlü koordinasyon ve etkin karar alma kapasitemizle yapısal dönüşüm adımlarımızı kararlılıkla hayata geçirmeyi sürdüreceğiz. Bütçemizin hazırlanmasına yön veren vizyonu, güçlü liderliği ve destekleri için Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a şükranlarımı sunuyorum. Bütçe teklifimizin değerlendirilmesine katkı sağlayacak tüm milletvekillerimize, Plan ve Bütçe Komisyonumuzun değerli üyelerine ve yapıcı görüşleriyle sürece katkı sunacak bütün paydaşlarımıza teşekkür ediyorum."